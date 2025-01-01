У Луцьку в спорткомплексі ВНУ виникла пожежа

Пожежу в спорткомплексі ВНУ у Луцьку ліквідували.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про задимлення в будівлі спорткомплексу на проспекті Грушевського до служби 101 надійшло о 10:35.Для оперативного реагування на можливі наслідки пожежі на місце події направлено 9 пожежних автоцистерн та дві автодрабини луцьких частин служби 101.Перший підрозділ, який прибув до місця події, подав на гасіння водяний ствол і локалізував загорання.Вогнеборці змогли не допустити поширення полумʼя та вчасно ліквідували пожежу в підсобному приміщенні на першому поверсі будівлі о 10:55.Постраждалих немає.