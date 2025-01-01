У Луцьку в спорткомплексі ВНУ виникла пожежа

У Луцьку в спорткомплексі ВНУ виникла пожежа
Пожежу в спорткомплексі ВНУ у Луцьку ліквідували.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про задимлення в будівлі спорткомплексу на проспекті Грушевського до служби 101 надійшло о 10:35.

Для оперативного реагування на можливі наслідки пожежі на місце події направлено 9 пожежних автоцистерн та дві автодрабини луцьких частин служби 101.

Перший підрозділ, який прибув до місця події, подав на гасіння водяний ствол і локалізував загорання.

Вогнеборці змогли не допустити поширення полумʼя та вчасно ліквідували пожежу в підсобному приміщенні на першому поверсі будівлі о 10:55.

Постраждалих немає.
У Луцьку в спорткомплексі ВНУ виникла пожежа
У Луцьку в спорткомплексі ВНУ виникла пожежа
У Луцьку в спорткомплексі ВНУ виникла пожежа
У Луцьку в спорткомплексі ВНУ виникла пожежа
У Луцьку в спорткомплексі ВНУ виникла пожежа

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Теги: Луцьк, пожежа
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