У Луцьку в спорткомплексі ВНУ виникла пожежа
Сьогодні, 12:39
Пожежу в спорткомплексі ВНУ у Луцьку ліквідували.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про задимлення в будівлі спорткомплексу на проспекті Грушевського до служби 101 надійшло о 10:35.
Для оперативного реагування на можливі наслідки пожежі на місце події направлено 9 пожежних автоцистерн та дві автодрабини луцьких частин служби 101.
Перший підрозділ, який прибув до місця події, подав на гасіння водяний ствол і локалізував загорання.
Вогнеборці змогли не допустити поширення полумʼя та вчасно ліквідували пожежу в підсобному приміщенні на першому поверсі будівлі о 10:55.
Постраждалих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про задимлення в будівлі спорткомплексу на проспекті Грушевського до служби 101 надійшло о 10:35.
Для оперативного реагування на можливі наслідки пожежі на місце події направлено 9 пожежних автоцистерн та дві автодрабини луцьких частин служби 101.
Перший підрозділ, який прибув до місця події, подав на гасіння водяний ствол і локалізував загорання.
Вогнеборці змогли не допустити поширення полумʼя та вчасно ліквідували пожежу в підсобному приміщенні на першому поверсі будівлі о 10:55.
Постраждалих немає.
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