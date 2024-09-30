На Волині чоловік пограбував будинок односельчанки





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Інцидент трапився у суботу, 22 лютого.



Зловмисник пошкодив замок вхідних дверей будинку 71-річної пенсіонерки, проник всередину та викрав з помешкання понад 20 тисяч гривень.



Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 44-річний односелець заявниці. Майже всі викрадені гроші вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.



Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Любомльщині поліцейські розкрили крадіжку грошей з будинку пенсіонерки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився у суботу, 22 лютого.Зловмисник пошкодив замок вхідних дверей будинку 71-річної пенсіонерки, проник всередину та викрав з помешкання понад 20 тисяч гривень.Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 44-річний односелець заявниці. Майже всі викрадені гроші вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.Слідство триває.

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