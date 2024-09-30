На Волині чоловік пограбував будинок односельчанки

На Волині чоловік пограбував будинок односельчанки
На Любомльщині поліцейські розкрили крадіжку грошей з будинку пенсіонерки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився у суботу, 22 лютого.

Зловмисник пошкодив замок вхідних дверей будинку 71-річної пенсіонерки, проник всередину та викрав з помешкання понад 20 тисяч гривень.

Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 44-річний односелець заявниці. Майже всі викрадені гроші вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває.

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Теги: Волинь, грабіжник, поліція
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