На Волині чоловік пограбував будинок односельчанки
Сьогодні, 13:10
На Любомльщині поліцейські розкрили крадіжку грошей з будинку пенсіонерки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у суботу, 22 лютого.
Зловмисник пошкодив замок вхідних дверей будинку 71-річної пенсіонерки, проник всередину та викрав з помешкання понад 20 тисяч гривень.
Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 44-річний односелець заявниці. Майже всі викрадені гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у суботу, 22 лютого.
Зловмисник пошкодив замок вхідних дверей будинку 71-річної пенсіонерки, проник всередину та викрав з помешкання понад 20 тисяч гривень.
Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 44-річний односелець заявниці. Майже всі викрадені гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія припинить бойові дії, лише якщо її задовольнятимуть результати переговорів, - ЗМІ
Сьогодні, 13:47
Коли у 2025 році розпочнеться піст перед Великоднем
Сьогодні, 13:12
На Волині чоловік пограбував будинок односельчанки
Сьогодні, 13:10
У Луцьку в спорткомплексі ВНУ виникла пожежа
Сьогодні, 12:39