Росія припинить бойові дії, лише якщо її задовольнятимуть результати переговорів, - ЗМІ

Росія припинить бойові дії, лише якщо її задовольнятимуть результати переговорів, - ЗМІ
Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що росія готова до переговорів і з Україною, і з Європою. Проте наголосив, що активні бойові дії рф завершить тільки тоді, якщо результати переговорів будуть задовольняти росію.

Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, цитуючи Лаврова, пише Громадське.

Водночас політик зазначив, що гарантії того, що Україна не вступить у НАТО, повинні бути «залізобетонними».

Раніше у кремлі розповідали, що очікують на два окремі діалоги в межах мирних переговорів — двосторонній із США та із залученням України. Водночас там вважають, що говорити про участь Європейського Союзу чи Китаю «ще зарано».

Нагадаємо, що 18 лютого в столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяді, відбулася зустріч між американською та російською делегаціями. Bloomberg писав, що принц Саудівської Аравії пропонував запросити на ці перемовини українського президента Володимира Зеленського, але представники США і росії наполягли на двосторонній зустрічі.

Після перемовин російські перемовники заявили, що вони минули «непогано» і що команди росії та США «свого часу» почнуть контакти щодо України. Міністр МЗС росії Сергій Лавров також сказав, що ця зустріч «дала надію на нормальний діалог із США».

Президент України розкритикував ці переговори й зазначив, що вони мають «такий самий настрій», як і російський ультиматум на початку повномасштабного вторгнення. Він також переніс на березень свій візит до Саудівської Аравії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Маневиччині горе-угонщик вкрав ретроавто та через 200 метрів потрапив на ньому в ДТП
Сьогодні, 14:30
На Волині під час шкільних заходів вісьмом дітям стало зле: отруїлись невідомою речовиною
Сьогодні, 14:10
Росія припинить бойові дії, лише якщо її задовольнятимуть результати переговорів, - ЗМІ
Сьогодні, 13:47
Коли у 2025 році розпочнеться піст перед Великоднем
Сьогодні, 13:12
На Волині чоловік пограбував будинок односельчанки
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
«Так і не дізнався про вагітність дружини, не побачив сина»: спогади про Героя з Волині Володимира Степашука «Так і не дізнався про вагітність дружини, не побачив сина»: спогади про Героя з Волині Володимира Степашука
Сьогодні, 12:24
Зеленський передав Трампу перелік режимів припинення вогню, які порушила росія Зеленський передав Трампу перелік режимів припинення вогню, які порушила росія
Сьогодні, 12:12
Коли закінчиться гаряча фаза війни, добровольцям повинні дати можливість піти додому, - Зеленський Коли закінчиться гаряча фаза війни, добровольцям повинні дати можливість піти додому, - Зеленський
Сьогодні, 10:44
Батько служить разом з сином: історія гранатометників з волинської 100 ОМБр Батько служить разом з сином: історія гранатометників з волинської 100 ОМБр
Сьогодні, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Маневиччині горе-угонщик вкрав ретроавто та через 200 метрів потрапив на ньому в ДТП
Сьогодні, 14:30
 0
На Волині під час шкільних заходів вісьмом дітям стало зле: отруїлись невідомою речовиною
Сьогодні, 14:10
 0
Росія припинить бойові дії, лише якщо її задовольнятимуть результати переговорів, - ЗМІ
Сьогодні, 13:47
 0
Коли у 2025 році розпочнеться піст перед Великоднем
Сьогодні, 13:12
 0
На Волині чоловік пограбував будинок односельчанки
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8