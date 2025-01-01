Росія припинить бойові дії, лише якщо її задовольнятимуть результати переговорів, - ЗМІ

Сергій Лавров заявив, що росія готова до переговорів і з Україною, і з Європою. Проте наголосив, що активні бойові дії рф завершить тільки тоді, якщо результати переговорів будуть задовольняти росію.



Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, цитуючи Лаврова, пише



Водночас політик зазначив, що гарантії того, що Україна не вступить у НАТО, повинні бути «залізобетонними».



Раніше у кремлі розповідали, що очікують на два окремі діалоги в межах мирних переговорів — двосторонній із США та із залученням України. Водночас там вважають, що говорити про участь Європейського Союзу чи Китаю «ще зарано».



Нагадаємо, що 18 лютого в столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяді, відбулася зустріч між американською та російською делегаціями. Bloomberg писав, що принц Саудівської Аравії пропонував запросити на ці перемовини українського президента Володимира Зеленського, але представники США і росії наполягли на двосторонній зустрічі.



Після перемовин російські перемовники заявили, що вони минули «непогано» і що команди росії та США «свого часу» почнуть контакти щодо України. Міністр МЗС росії Сергій Лавров також сказав, що ця зустріч «дала надію на нормальний діалог із США».



Президент України розкритикував ці переговори й зазначив, що вони мають «такий самий настрій», як і російський ультиматум на початку повномасштабного вторгнення. Він також переніс на березень свій візит до Саудівської Аравії.

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