На Волині під час шкільних заходів вісьмом дітям стало зле: отруїлись невідомою речовиною

На Волині під час шкільних заходів вісьмом дітям стало зле: отруїлись невідомою речовиною
У поліції з’ясовують обставини отруєння дітей на Волині невідомою речовиною.

Про це повідомили у Камінь-Каширському відділі поліції.

Інцидент трапився 24 лютого вранці в одному з навчальних закладів Камінь-Каширського району.

Під час шкільних заходів дітям стало зле: восьмеро учнів були доставлені у медзаклад або звернулись самостійно. Їм надана необхідна допомога, перебувають у свідомості. Попередньо відомо, що вони отруїлись невідомою речовиною – це встановить експертиза.

Обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, після чого буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

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Теги: Волинь, діти, отруєння
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