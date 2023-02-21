На Волині під час шкільних заходів вісьмом дітям стало зле: отруїлись невідомою речовиною
Сьогодні, 14:10
У поліції з’ясовують обставини отруєння дітей на Волині невідомою речовиною.
Про це повідомили у Камінь-Каширському відділі поліції.
Інцидент трапився 24 лютого вранці в одному з навчальних закладів Камінь-Каширського району.
Під час шкільних заходів дітям стало зле: восьмеро учнів були доставлені у медзаклад або звернулись самостійно. Їм надана необхідна допомога, перебувають у свідомості. Попередньо відомо, що вони отруїлись невідомою речовиною – це встановить експертиза.
Обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, після чого буде прийняте відповідне процесуальне рішення.
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Про це повідомили у Камінь-Каширському відділі поліції.
Інцидент трапився 24 лютого вранці в одному з навчальних закладів Камінь-Каширського району.
Під час шкільних заходів дітям стало зле: восьмеро учнів були доставлені у медзаклад або звернулись самостійно. Їм надана необхідна допомога, перебувають у свідомості. Попередньо відомо, що вони отруїлись невідомою речовиною – це встановить експертиза.
Обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, після чого буде прийняте відповідне процесуальне рішення.
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