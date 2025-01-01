На Маневиччині горе-угонщик вкрав ретроавто та через 200 метрів потрапив на ньому в ДТП
Сьогодні, 14:30
Маневицький районний суд виніс вирок місцевому мешканцю, який в стані алкогольного сп’яніння вирішив вкрасти чужий автомобіль. Однак його злочинна поїздка виявилася короткою.
Ця історія трапилася ще 27 листопада 2024 року у селі Оконськ, на Маневиччині. У той день 50-річний власник транспортного засобу ІЖ-412 1988 року випуску та залишив його із ключами в салоні та пішов у магазин. Коли ж вийшов – машини вже не було.
Виявилося, що за цей час авто впало в око п’яному 58-річному місцевому мешканцю. Він не довго думаючи скочив у салон, завів машину і поїхав собі. Щоправда, викладач проїхав лише близько 200 метрів та зіткнувся з іншим автомобілем.
Відтак, поліцейським швидко вдалося розкрити злочин. Транспортний засіб вилучили та повернули власнику. І винуватцю – інкримінували незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 КК України).
Днями, 19 лютого, суд виніс вирок горе-угонщику. Під час засідання він визнав свою провину та розкаявся. Феміда призначила йому три роки обмеження волі, але звільнила від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.
Крім того, чоловіка оштрафували за нетверезе водіння.
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Ця історія трапилася ще 27 листопада 2024 року у селі Оконськ, на Маневиччині. У той день 50-річний власник транспортного засобу ІЖ-412 1988 року випуску та залишив його із ключами в салоні та пішов у магазин. Коли ж вийшов – машини вже не було.
Виявилося, що за цей час авто впало в око п’яному 58-річному місцевому мешканцю. Він не довго думаючи скочив у салон, завів машину і поїхав собі. Щоправда, викладач проїхав лише близько 200 метрів та зіткнувся з іншим автомобілем.
Відтак, поліцейським швидко вдалося розкрити злочин. Транспортний засіб вилучили та повернули власнику. І винуватцю – інкримінували незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 КК України).
Днями, 19 лютого, суд виніс вирок горе-угонщику. Під час засідання він визнав свою провину та розкаявся. Феміда призначила йому три роки обмеження волі, але звільнила від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.
Крім того, чоловіка оштрафували за нетверезе водіння.
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