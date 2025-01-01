Коли у 2025 році розпочнеться піст перед Великоднем
Сьогодні, 13:12
Упродовж року православні християни дотримуються чотирьох багатоденних постів: Різдвяного, Великого, Апостольського та Успенського.
Однак саме Великий піст має особливе значення, адже готує вірян до найважливішого свята – Світлого Христового Воскресіння.
У 2025 році Великий піст розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня. Він є найдовшим серед усіх постів, встановлених Церквою, – загалом 48 днів.
У цей період християни дотримуються певних обмежень: утримуються від споживання продуктів тваринного походження, надмірних розваг та всього, що може стати причиною залежності. Натомість цей час присвячується молитві, участі у богослужіннях і Таїнствах Церкви.
Ступінь обмежень у їжі залежить від індивідуального стану людини. Деяким людям дозволяється споживати рибу та олію (за винятком середи і п’ятниці), а у випадках хвороби, похилого віку, вагітності, важкої фізичної праці чи дитячого віку можуть бути послаблення. Оптимальний рівень тілесного посту можна визначити разом зі своїм духівником (священиком).
"Варто також зауважити, що хоча обмеження у вживанні їжі в період посту потрібні, однак вони самі по собі аж ніяк не є метою і ціллю. Тілесний піст є засобом, за допомогою якого ми прагнемо вдосконалювати свою душу та звільнятися від полону гріха. Піст – це період розквіту та домінування духовної складової людини над егоїстичними вимогами тіла, але він не може бути зведеним лише до гастрономічної складової", – повідомляли минулі роки у Православній церкві України
До слова, у 2025 році і православні, і римо-католики святкуватимуть Великдень разом – 20 квітня.
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Однак саме Великий піст має особливе значення, адже готує вірян до найважливішого свята – Світлого Христового Воскресіння.
У 2025 році Великий піст розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня. Він є найдовшим серед усіх постів, встановлених Церквою, – загалом 48 днів.
У цей період християни дотримуються певних обмежень: утримуються від споживання продуктів тваринного походження, надмірних розваг та всього, що може стати причиною залежності. Натомість цей час присвячується молитві, участі у богослужіннях і Таїнствах Церкви.
Ступінь обмежень у їжі залежить від індивідуального стану людини. Деяким людям дозволяється споживати рибу та олію (за винятком середи і п’ятниці), а у випадках хвороби, похилого віку, вагітності, важкої фізичної праці чи дитячого віку можуть бути послаблення. Оптимальний рівень тілесного посту можна визначити разом зі своїм духівником (священиком).
"Варто також зауважити, що хоча обмеження у вживанні їжі в період посту потрібні, однак вони самі по собі аж ніяк не є метою і ціллю. Тілесний піст є засобом, за допомогою якого ми прагнемо вдосконалювати свою душу та звільнятися від полону гріха. Піст – це період розквіту та домінування духовної складової людини над егоїстичними вимогами тіла, але він не може бути зведеним лише до гастрономічної складової", – повідомляли минулі роки у Православній церкві України
До слова, у 2025 році і православні, і римо-католики святкуватимуть Великдень разом – 20 квітня.
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