Коли у 2025 році розпочнеться піст перед Великоднем

Упродовж року православні християни дотримуються чотирьох багатоденних постів: Різдвяного, Великого, Апостольського та Успенського.Однак самемає особливе значення, адже готує вірян до найважливішого свята – Світлого Христового Воскресіння.У 2025 році Великий піст розпочнетьсяі триватиме до. Він є найдовшим серед усіх постів, встановлених Церквою, – загалом 48 днів.У цей період християни дотримуються певних обмежень: утримуються від споживання продуктів тваринного походження, надмірних розваг та всього, що може стати причиною залежності. Натомість цей час присвячується молитві, участі у богослужіннях і Таїнствах Церкви.Ступінь обмежень у їжі залежить від індивідуального стану людини. Деяким людям дозволяється споживати рибу та олію (за винятком середи і п’ятниці), а у випадках хвороби, похилого віку, вагітності, важкої фізичної праці чи дитячого віку можуть бути послаблення. Оптимальний рівень тілесного посту можна визначити разом зі своїм духівником (священиком)."Варто також зауважити, що хоча обмеження у вживанні їжі в період посту потрібні, однак вони самі по собі аж ніяк не є метою і ціллю. Тілесний піст є засобом, за допомогою якого ми прагнемо вдосконалювати свою душу та звільнятися від полону гріха. Піст – це період розквіту та домінування духовної складової людини над егоїстичними вимогами тіла, але він не може бути зведеним лише до гастрономічної складової", – повідомляли минулі роки у Православній церкві УкраїниДо слова, у 2025 році і православні, і римо-католики святкуватимуть Великдень разом – 20 квітня.