Зеленський передав Трампу перелік режимів припинення вогню, які порушила росія

Володимир Зеленський передав американському колезі Дональду Трампу перелік погоджених режимів припинення вогню, які потім порушувала росія.



Про це він розповів під час пленарного засідання «Підтримуй Україну», до якого долучилися іноземні лідери, пише



Президент заявив, що 2025 рік повинен стати роком початку «реального надійного миру».



«Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю, нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра, на жаль», — наголосив Зеленський.



Він зауважив, що під час візиту спецпосланця, генерала Кіта Келлога він передав Трампу документ з переліком усіх режимів припинення вогню з конкретними датами, які росія порушила. Тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та чітких гарантій безпеки, додав Зеленський.



Він повторив, що Україна, Європа і США мають бути за столом мирних перемовин навпроти росії.



Позиція Києва полягає в тому, що завершення війни може початися зі звільнення полонених. Зеленський наголосив, що Україна готова до обміну «всіх на всіх».



Раніше Bloomberg писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським посадовцям, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня.

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