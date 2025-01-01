Зеленський передав Трампу перелік режимів припинення вогню, які порушила росія

Зеленський передав Трампу перелік режимів припинення вогню, які порушила росія
Президент Володимир Зеленський передав американському колезі Дональду Трампу перелік погоджених режимів припинення вогню, які потім порушувала росія.

Про це він розповів під час пленарного засідання «Підтримуй Україну», до якого долучилися іноземні лідери, пише Громадське.

Президент заявив, що 2025 рік повинен стати роком початку «реального надійного миру».

«Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю, нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра, на жаль», — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що під час візиту спецпосланця, генерала Кіта Келлога він передав Трампу документ з переліком усіх режимів припинення вогню з конкретними датами, які росія порушила. Тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та чітких гарантій безпеки, додав Зеленський.

Він повторив, що Україна, Європа і США мають бути за столом мирних перемовин навпроти росії.

Позиція Києва полягає в тому, що завершення війни може початися зі звільнення полонених. Зеленський наголосив, що Україна готова до обміну «всіх на всіх».

Раніше Bloomberg писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським посадовцям, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
29-річний волинянин викрав з магазину скриньку для пожертв на потреби ЗСУ
Сьогодні, 12:28
«Так і не дізнався про вагітність дружини, не побачив сина»: спогади про Героя з Волині Володимира Степашука
Сьогодні, 12:24
Зеленський передав Трампу перелік режимів припинення вогню, які порушила росія
Сьогодні, 12:12
Туристів наче влітку: показали, як волиняни зимою відпочивають на Світязі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
Коли у у луцьких школах почнуться весняні канікули
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
«Так і не дізнався про вагітність дружини, не побачив сина»: спогади про Героя з Волині Володимира Степашука «Так і не дізнався про вагітність дружини, не побачив сина»: спогади про Героя з Волині Володимира Степашука
Сьогодні, 12:24
Коли закінчиться гаряча фаза війни, добровольцям повинні дати можливість піти додому, - Зеленський Коли закінчиться гаряча фаза війни, добровольцям повинні дати можливість піти додому, - Зеленський
Сьогодні, 10:44
Батько служить разом з сином: історія гранатометників з волинської 100 ОМБр Батько служить разом з сином: історія гранатометників з волинської 100 ОМБр
Сьогодні, 10:03
У річницю повномасштабного вторгнення росія атакувала Україну 185 безпілотниками: захисники збили 113 У річницю повномасштабного вторгнення росія атакувала Україну 185 безпілотниками: захисники збили 113
Сьогодні, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку в спорткомплексі ВНУ виникла пожежа
Сьогодні, 12:39
 0
29-річний волинянин викрав з магазину скриньку для пожертв на потреби ЗСУ
Сьогодні, 12:28
 0
«Так і не дізнався про вагітність дружини, не побачив сина»: спогади про Героя з Волині Володимира Степашука
Сьогодні, 12:24
 0
Зеленський передав Трампу перелік режимів припинення вогню, які порушила росія
Сьогодні, 12:12
 0
Туристів наче влітку: показали, як волиняни зимою відпочивають на Світязі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8