Коли закінчиться гаряча фаза війни, добровольцям повинні дати можливість піти додому, - Зеленський

Володимир Зеленський сказав, що на Ставці дав завдання підготувати перехід на повністю контракту армію після закінчення гарячої фази війни.



Про це він сказав на пресконференції, пише



Треба чітко розуміти, як саме закінчиться гаряча стадія війни і які гарантії безпеки Україна отримає. Ці гарантії не можуть походити від Росії – їй Україна не вірить, підкреслив він.



У цьому позиція України відрізняється від партнерів, але Україна не віритиме слову Путіна, що він не прийде знову.



“Я впевнений, що як мінімум на сьогодні та армія, яка спроможна стояти – 800 000. Це не значить, що після закінчення гарячої стадії війни не можна буде піти людям додому, хто хоче. Я впевнений, що можна”, – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентсказав, що на Ставці дав завдання підготувати перехід на повністю контракту армію після закінчення гарячої фази війни.Про це він сказав на пресконференції, пише LB.ua Треба чітко розуміти, як саме закінчиться гаряча стадія війни і які гарантії безпеки Україна отримає. Ці гарантії не можуть походити від Росії – їй Україна не вірить, підкреслив він.У цьому позиція України відрізняється від партнерів, але Україна не віритиме слову Путіна, що він не прийде знову.“Я впевнений, що як мінімум на сьогодні та армія, яка спроможна стояти – 800 000. Це не значить, що після закінчення гарячої стадії війни не можна буде піти людям додому, хто хоче. Я впевнений, що можна”, – сказав він.

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