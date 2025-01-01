Пішов у засвіти працівник Волинської митниці, ветеран війни Олександр Оберук
Сьогодні, 09:00
Пішов у засвіти працівник Волинської митниці - радник митної служби ІІІ рангу та ветеран війни, учасник бойових дій Олександр Дмитрович Оберук.
Про це повідомили у пресслужбі установи.
"Йому однаково пасували як митний однострій, так і військовий піксель, які завжди носив із честю. На Волинській митниці він працював понад 20 років - з 2002. На початку російсько-української війни добровільно пішов захищати батьківщину від агресора. Нагороджений численними відзнаками за сумлінну службу від Держмитслужби та Міністерства оборони України.
Польові умови та участь у бойових діях спровокували стрімкий прогрес хвороби. Через неї він був змушений демобілізуватися з війська як особа з інвалідністю та повернутися до лав волинських митників. На посаді старшого інспектора митного поста «Володимир-Волинський» чоловік жодного дня не втрачав зв’язку з бойовими побратимами, з остатніх сил опікуючись волонтерською допомогою дислокованим на Волині підрозділам ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Прощання з Олександром Оберуком відбудеться сьогодні, о 13.30 у Храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії міста Володимира.
"Щиро співчуваємо родині Героя. Розділяємо спільну біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і вічний спокій його світлій, добрій та непохитній у вірі в Україну душі!" - наголошують на Волинській митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі установи.
"Йому однаково пасували як митний однострій, так і військовий піксель, які завжди носив із честю. На Волинській митниці він працював понад 20 років - з 2002. На початку російсько-української війни добровільно пішов захищати батьківщину від агресора. Нагороджений численними відзнаками за сумлінну службу від Держмитслужби та Міністерства оборони України.
Польові умови та участь у бойових діях спровокували стрімкий прогрес хвороби. Через неї він був змушений демобілізуватися з війська як особа з інвалідністю та повернутися до лав волинських митників. На посаді старшого інспектора митного поста «Володимир-Волинський» чоловік жодного дня не втрачав зв’язку з бойовими побратимами, з остатніх сил опікуючись волонтерською допомогою дислокованим на Волині підрозділам ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Прощання з Олександром Оберуком відбудеться сьогодні, о 13.30 у Храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії міста Володимира.
"Щиро співчуваємо родині Героя. Розділяємо спільну біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і вічний спокій його світлій, добрій та непохитній у вірі в Україну душі!" - наголошують на Волинській митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У річницю повномасштабного вторгнення росія атакувала Україну 185 безпілотниками: захисники збили 113
Сьогодні, 09:34
Пішов у засвіти працівник Волинської митниці, ветеран війни Олександр Оберук
Сьогодні, 09:00
На Волині ще одна районна лікарня прийматиме хворих з інсультом
Сьогодні, 08:20
У місті на Волині відбулася акція на підтримку військовополонених і безвісти зниклих захисників
Сьогодні, 07:15