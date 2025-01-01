Пішов у засвіти працівник Волинської митниці, ветеран війни Олександр Оберук

Пішов у засвіти працівник Волинської митниці - радник митної служби ІІІ рангу та ветеран війни, учасник бойових дійПро це повідомили у пресслужбі установи."Йому однаково пасували як митний однострій, так і військовий піксель, які завжди носив із честю. На Волинській митниці він працював понад 20 років - з 2002. На початку російсько-української війни добровільно пішов захищати батьківщину від агресора. Нагороджений численними відзнаками за сумлінну службу від Держмитслужби та Міністерства оборони України.Польові умови та участь у бойових діях спровокували стрімкий прогрес хвороби. Через неї він був змушений демобілізуватися з війська як особа з інвалідністю та повернутися до лав волинських митників. На посаді старшого інспектора митного поста «Володимир-Волинський» чоловік жодного дня не втрачав зв’язку з бойовими побратимами, з остатніх сил опікуючись волонтерською допомогою дислокованим на Волині підрозділам ЗСУ", - йдеться в повідомленні.Прощання з Олександром Оберуком відбудеться сьогодні, о 13.30 у Храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії міста Володимира."Щиро співчуваємо родині Героя. Розділяємо спільну біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і вічний спокій його світлій, добрій та непохитній у вірі в Україну душі!" - наголошують на Волинській митниці.