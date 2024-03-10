У місті на Волині відбулася акція на підтримку військовополонених і безвісти зниклих захисників

У місті на Волині відбулася акція на підтримку військовополонених і безвісти зниклих захисників
23 лютого у Нововолинську відбулася акція на підтримку військовополонених і безвісти зниклих захисників "Безвісти зниклі… Біль рідних…".
Участь в ній взяли родини воїнів з Нововолинської громади, місцеві мешканці та волонтери. Орієнтовно — 100 людей, повідомили у Нововолинській міськраді.

"Цей захід нагадав усім, що боротьба за повернення наших героїв триває. Їх чекають удома, а їхні рідні не повинні залишатися наодинці з болем і невідомістю", — йдеться у повідомленні.

Як додали у міськраді, мирну акцію вдруге у місті організували мешканки Нововолинської громади Вікторія Некрасова та Єлизавета Ніверська.

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Теги: Акція, захисники, полон
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