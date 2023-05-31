Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Герою України — прикордоннику з Волині
Сьогодні, 05:06
Колишньому військовослужбовцю Волинського прикордонного загону Івану Кривальчуку президент України Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка".
Нагородження відбулося напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення, повідомили 23 лютого у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
У січні 2025 року 34-річний старший солдат з Волині отримав звання Героя України.
Іван Кривальчук — родом з села Борщівка Ковельського району. У 2015-2016 роках брав участь в антитерористичній операції на сході України в складі 14 ОМБР.
У лютому 2022 року волинянин добровільно приєднався до Волинського прикордонного загону, тривалий час забезпечував охорону та оборону українсько-білоруського кордону.
Згодом в складі прикордонної комендатури швидкого реагування військовослужбовець виконував бойові завдання на Волноваському напрямку. З січня минулого року прикордонник тримав оборону та відбивав штурми поблизу Новомихайлівки на Донеччині.
За даними Держприкордонслужби України, Іван Кривальчук очолював групу, яка виконувала бойові завдання на позиції, де велися постійні бої. Допоміг евакуювати поранених побратимів, знищив кілька бойових груп і захопив ворожу рацію.
На Донеччині у березні 2024 року воїн під час бою отримав важке поранення голови, після якого тривалий час лікувався, а нині проходить реабілітацію. У прикордонника є дружина та донька.
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Нагородження відбулося напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення, повідомили 23 лютого у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
У січні 2025 року 34-річний старший солдат з Волині отримав звання Героя України.
Іван Кривальчук — родом з села Борщівка Ковельського району. У 2015-2016 роках брав участь в антитерористичній операції на сході України в складі 14 ОМБР.
У лютому 2022 року волинянин добровільно приєднався до Волинського прикордонного загону, тривалий час забезпечував охорону та оборону українсько-білоруського кордону.
Згодом в складі прикордонної комендатури швидкого реагування військовослужбовець виконував бойові завдання на Волноваському напрямку. З січня минулого року прикордонник тримав оборону та відбивав штурми поблизу Новомихайлівки на Донеччині.
За даними Держприкордонслужби України, Іван Кривальчук очолював групу, яка виконувала бойові завдання на позиції, де велися постійні бої. Допоміг евакуювати поранених побратимів, знищив кілька бойових груп і захопив ворожу рацію.
На Донеччині у березні 2024 року воїн під час бою отримав важке поранення голови, після якого тривалий час лікувався, а нині проходить реабілітацію. У прикордонника є дружина та донька.
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