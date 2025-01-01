Курс валют на 24 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 24 лютого. Долар суттєво втратив у ціні - аж 14 коп. Євро зменшився на 5 коп., а злотий на 4 коп.
Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,59 (-14 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,50 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,43 (-4 коп.)
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Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,59 (-14 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,50 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,43 (-4 коп.)
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