Курс валют на 24 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 24 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 24 лютого. Долар суттєво втратив у ціні - аж 14 коп. Євро зменшився на 5 коп., а злотий на 4 коп.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,59 (-14 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,50 (-5 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,43 (-4 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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