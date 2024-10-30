На Волині ще одна районна лікарня прийматиме хворих з інсультом





Раніше хворих із підозрою на інсульт везли до Луцька або Ковеля, пише



«Раніше таких хворих із підозрою на гострий мозковий інсульт екстрена медична допомога везла чи до Луцька, чи до Ковеля, де в місцевих медичних закладах і відбулося лікування цих пацієнтів і пацієнток», – розповів старший фельдшер з медицини невідкладних станів Любешівського відділення екстреної медичної допомоги Юрій Черевко.



Відтепер пацієнтів швидка доставлятиме до Камінь-Каширської районної центральної лікарні. Цей заклад охорони здоров’я України уклав контракт із Національною службою здоров’я України за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».



«Це, звісно, дуже добре. Адже зважаючи на жахливий стан доріг, було складно оперативно доставити хворого до Ковеля чи Луцька. Нині ж доїхати до райцентру буде швидше. Хоча й туди дорога потребує ремонту», – підсумував Юрій Григорович.



У Камінь-Каширській районній лікарні медична допомога надається цілодобово, поінформували у медзакладі. Насамперед пацієнта оглядає лікар-невролог; виконується нейровізуалізація (СКТ головного мозку + СКТ-ангіографія судин шиї та голови); ухвалюється рішення щодо тромболітичної терапії, консультації нейрохірурга або транспортування до закладу, де можливе проведення ендоваскулярного втручання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хворих з інсультом волинян тепер лікуватимуть у Камінь-Каширській районній лікарні.Раніше хворих із підозрою на інсульт везли до Луцька або Ковеля, пише Нове життя «Раніше таких хворих із підозрою на гострий мозковий інсульт екстрена медична допомога везла чи до Луцька, чи до Ковеля, де в місцевих медичних закладах і відбулося лікування цих пацієнтів і пацієнток», – розповів старший фельдшер з медицини невідкладних станів Любешівського відділення екстреної медичної допомогиВідтепер пацієнтів швидка доставлятиме до Камінь-Каширської районної центральної лікарні. Цей заклад охорони здоров’я України уклав контракт із Національною службою здоров’я України за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».«Це, звісно, дуже добре. Адже зважаючи на жахливий стан доріг, було складно оперативно доставити хворого до Ковеля чи Луцька. Нині ж доїхати до райцентру буде швидше. Хоча й туди дорога потребує ремонту», – підсумував Юрій Григорович.У Камінь-Каширській районній лікарні медична допомога надається цілодобово, поінформували у медзакладі. Насамперед пацієнта оглядає лікар-невролог; виконується нейровізуалізація (СКТ головного мозку + СКТ-ангіографія судин шиї та голови); ухвалюється рішення щодо тромболітичної терапії, консультації нейрохірурга або транспортування до закладу, де можливе проведення ендоваскулярного втручання.

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