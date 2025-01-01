Після важкого поранення зупинилося серце Героя з Волині Сергія Синюка
Сьогодні, 13:05
На жаль, після важкого поранення та складного лікування зупинилося серце Захисника України Сергія Миколайовича Синюка, 7 травня 1992 року народження, жителя с.Ставок.
Про це повідомили в Олицькій громаді.
"Сергій Синюк отримав важкі поранення у бою за Україну, її свободу і незалежність 26 травня 2025 року у р-ні н.п Дворічанське Харківської області.
Важко уявити, що доводиться пройти матері, як втратила сина. Як змиритися дружині, котра дуже любила свого чоловіка. Донечці Вікторії, яка більше не скаже: «Тату!»…. Але треба пам'ятати, що Сергій став до лав Небесного Війська і вже звідти буде оберігати своїх рідних.
Щира вдячність, безмежна шана та Вічна Пам'ять, тобі, Сергію!
Пам'ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену, котра віддала своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин прощання та поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили в Олицькій громаді.
"Сергій Синюк отримав важкі поранення у бою за Україну, її свободу і незалежність 26 травня 2025 року у р-ні н.п Дворічанське Харківської області.
Важко уявити, що доводиться пройти матері, як втратила сина. Як змиритися дружині, котра дуже любила свого чоловіка. Донечці Вікторії, яка більше не скаже: «Тату!»…. Але треба пам'ятати, що Сергій став до лав Небесного Війська і вже звідти буде оберігати своїх рідних.
Щира вдячність, безмежна шана та Вічна Пам'ять, тобі, Сергію!
Пам'ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену, котра віддала своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин прощання та поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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