Після важкого поранення зупинилося серце Героя з Волині Сергія Синюка

Сергія Миколайовича Синюка, 7 травня 1992 року народження, жителя с.Ставок.



Про це



"Сергій Синюк отримав важкі поранення у бою за Україну, її свободу і незалежність 26 травня 2025 року у р-ні н.п Дворічанське Харківської області.



Важко уявити, що доводиться пройти матері, як втратила сина. Як змиритися дружині, котра дуже любила свого чоловіка. Донечці Вікторії, яка більше не скаже: «Тату!»…. Але треба пам'ятати, що Сергій став до лав Небесного Війська і вже звідти буде оберігати своїх рідних.



Щира вдячність, безмежна шана та Вічна Пам'ять, тобі, Сергію!



Пам'ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену, котра віддала своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин прощання та поховання військовослужбовця повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На жаль, після важкого поранення та складного лікування зупинилося серце Захисника України, 7 травня 1992 року народження, жителя с.Ставок.Про це повідомили в Олицькій громаді."Сергій Синюк отримав важкі поранення у бою за Україну, її свободу і незалежність 26 травня 2025 року у р-ні н.п Дворічанське Харківської області.Важко уявити, що доводиться пройти матері, як втратила сина. Як змиритися дружині, котра дуже любила свого чоловіка. Донечці Вікторії, яка більше не скаже: «Тату!»…. Але треба пам'ятати, що Сергій став до лав Небесного Війська і вже звідти буде оберігати своїх рідних.Щира вдячність, безмежна шана та Вічна Пам'ять, тобі, Сергію!Пам'ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену, котра віддала своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин прощання та поховання військовослужбовця повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію