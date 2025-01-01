Після важкого поранення зупинилося серце Героя з Волині Сергія Синюка

Після важкого поранення зупинилося серце Героя з Волині Сергія Синюка
На жаль, після важкого поранення та складного лікування зупинилося серце Захисника України Сергія Миколайовича Синюка, 7 травня 1992 року народження, жителя с.Ставок.

Про це повідомили в Олицькій громаді.

"Сергій Синюк отримав важкі поранення у бою за Україну, її свободу і незалежність 26 травня 2025 року у р-ні н.п Дворічанське Харківської області.

Важко уявити, що доводиться пройти матері, як втратила сина. Як змиритися дружині, котра дуже любила свого чоловіка. Донечці Вікторії, яка більше не скаже: «Тату!»…. Але треба пам'ятати, що Сергій став до лав Небесного Війська і вже звідти буде оберігати своїх рідних.

Щира вдячність, безмежна шана та Вічна Пам'ять, тобі, Сергію!

Пам'ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену, котра віддала своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про чин прощання та поховання військовослужбовця повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під завалами будинку у Києві можуть перебувати від 4 до 14 людей, – КМВА
Сьогодні, 13:40
Історія про справжнє кохання, яке не має меж: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 червня
Сьогодні, 13:35
Після важкого поранення зупинилося серце Героя з Волині Сергія Синюка
Сьогодні, 13:05
На Харківщині поліг прикордонник з Волині Василь Сущик
Сьогодні, 12:29
У Луцьку водій авто на мосту врізався в огорожу
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
На Харківщині поліг прикордонник з Волині Василь Сущик На Харківщині поліг прикордонник з Волині Василь Сущик
Сьогодні, 12:29
Був турботливим батьком чотирьох дітей: на Волині попрощалися з Героєм Ростиславом Шевчиком Був турботливим батьком чотирьох дітей: на Волині попрощалися з Героєм Ростиславом Шевчиком
16 червня, 14:40
На Сумщині обірвалося життя Героя з Волині Ростислава Шевчика На Сумщині обірвалося життя Героя з Волині Ростислава Шевчика
15 червня, 16:06
Луцьк попрощався ще з двома Героями Олександром Чируком та Іваном Литвіном Луцьк попрощався ще з двома Героями Олександром Чируком та Іваном Литвіном
13 червня, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під завалами будинку у Києві можуть перебувати від 4 до 14 людей, – КМВА
Сьогодні, 13:40
 0
Історія про справжнє кохання, яке не має меж: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 червня
Сьогодні, 13:35
 0
Після важкого поранення зупинилося серце Героя з Волині Сергія Синюка
Сьогодні, 13:05
 0
На Харківщині поліг прикордонник з Волині Василь Сущик
Сьогодні, 12:29
 0
У Луцьку водій авто на мосту врізався в огорожу
Сьогодні, 12:23
 0
Медіа
відео
1/8