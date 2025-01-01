Як відключатимуть світло в Україні 28 листопада: «Укренерго» оприлюднило графіки
Сьогодні, 23:19
У п'ятницю, 28 листопада, в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
У заяві компанії йдеться, що внаслідок масованих російських обстрілів об'єктів енергетики в Україні 28 листопада діятимуть наступні обмеження:
з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;
з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Українців також закликали слідкувати за інформацією щодо графіків на офіційних сторінках обленерго в соцмережах, оскільки час та обсяг обмежень можуть змінюватись.
Варто зауважити, що сьогодні, 27 листопада, в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 2,5 черги.
