Як відключатимуть світло в Україні 28 листопада: «Укренерго» оприлюднило графіки

У п'ятницю, 28 листопада, в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла.Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.У заяві компанії йдеться, що внаслідок масованих російських обстрілів об'єктів енергетики в Україні 28 листопада діятимуть наступні обмеження:з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.Українців також закликали слідкувати за інформацією щодо графіків на офіційних сторінках обленерго в соцмережах, оскільки час та обсяг обмежень можуть змінюватись.Варто зауважити, що сьогодні, 27 листопада, в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 2,5 черги.