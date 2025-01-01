У Луцьку тимчасово не працюватимуть табло на зупинках громадського транспорту





Про це повідомляють у Луцькій міськраді.



Роботи будуть відбуватися на таких зупинках громадського транспорту:



дитячий садок №11 (пр. Соборності, 4);

площа Героїв Майдану (пр. Соборності, 20);

проспект Соборності (пр. Соборності, 21);

обласна дитяча лікарня (пр. Молоді, 2);

ТЦ “Гостинець” (пр. Молоді, 21);

міська лікарня (пр. Відродження, 13);

міська лікарня (пр. Відродження, 26).



У цей період можливі збої в роботі електронних табло.

У цей період можливі збої в роботі електронних табло.

