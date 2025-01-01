У Луцьку тимчасово не працюватимуть табло на зупинках громадського транспорту

У Луцьку тимчасово не працюватимуть табло на зупинках громадського транспорту
Відповідно до інформації підприємства, що надає послуги з технічного обслуговування інформаційних табло, завтра, 28 листопада, у період з 05:30 до 09:00 будуть здійснювати технічні роботи.

Про це повідомляють у Луцькій міськраді.

Роботи будуть відбуватися на таких зупинках громадського транспорту:

дитячий садок №11 (пр. Соборності, 4);
площа Героїв Майдану (пр. Соборності, 20);
проспект Соборності (пр. Соборності, 21);
обласна дитяча лікарня (пр. Молоді, 2);
ТЦ “Гостинець” (пр. Молоді, 21);
міська лікарня (пр. Відродження, 13);
міська лікарня (пр. Відродження, 26).

У цей період можливі збої в роботі електронних табло.

