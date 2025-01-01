У Луцьку тимчасово не працюватимуть табло на зупинках громадського транспорту
Сьогодні, 22:14
Відповідно до інформації підприємства, що надає послуги з технічного обслуговування інформаційних табло, завтра, 28 листопада, у період з 05:30 до 09:00 будуть здійснювати технічні роботи.
Про це повідомляють у Луцькій міськраді.
Роботи будуть відбуватися на таких зупинках громадського транспорту:
дитячий садок №11 (пр. Соборності, 4);
площа Героїв Майдану (пр. Соборності, 20);
проспект Соборності (пр. Соборності, 21);
обласна дитяча лікарня (пр. Молоді, 2);
ТЦ “Гостинець” (пр. Молоді, 21);
міська лікарня (пр. Відродження, 13);
міська лікарня (пр. Відродження, 26).
У цей період можливі збої в роботі електронних табло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Луцькій міськраді.
Роботи будуть відбуватися на таких зупинках громадського транспорту:
дитячий садок №11 (пр. Соборності, 4);
площа Героїв Майдану (пр. Соборності, 20);
проспект Соборності (пр. Соборності, 21);
обласна дитяча лікарня (пр. Молоді, 2);
ТЦ “Гостинець” (пр. Молоді, 21);
міська лікарня (пр. Відродження, 13);
міська лікарня (пр. Відродження, 26).
У цей період можливі збої в роботі електронних табло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Коли «Салют» у Луцьку стане «Тайстрою»
Сьогодні, 22:43
У Луцьку тимчасово не працюватимуть табло на зупинках громадського транспорту
Сьогодні, 22:14
Вбив вовка вилами: яка ситуація з поширенням сказу і відстрілом диких тварин на Волині
Сьогодні, 21:15