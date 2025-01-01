Хвилина мовчання у місті: чи можливо у Луцьку зупинити весь транспорт





З пропозицією зупиняти весь транспорт у місті і за можливості — в області — звернувся до Івана Рудницького під час сесії міськради 26 листопада депутат Луцькради Євгеній Ткачук. Адже, нагадаємо, у Луцьку такі заходи застосовують лише в центрі,



Голова Волинської ОВА зазначив, що вшановувати пам’ять загиблих у російсько-українській війні дуже важливо і щодо зупинки транспорту були різні пропозиції.



«Ми радилися з мером Луцька про те, щоб запрограмувати всі світлофори міста вмикати червоний сигнал о 9 ранку, але технічно це складно. Треба світлофори вмикати вручну, залучати для цього волонтерів тощо», — каже він.



Також, зі слів голови ОВА, була пропозиція використати систему оповіщення (таку практику вже застосовують деякі міста України, — mm). Це питання порушували і на «оперативці», і на раді оборони, відповідальні керівники отримали доручення проконсультувалися із державними органами.



Від ідеї оголошувати хвилину мовчання через систему оповіщення відмовились, адже якщо під час хвилини мовчання виникне повітряна загроза і її оголосять невчасно, то це може призвести до людських жертв, заявив Рудницький.



Посадовець зазначив, що підтримує будь-які ініціативи. Але треба обрати такий варіант, який не суперечитиме інструкціям, закону і відповідатиме реаліям.



«Можна „розбити місто по квадратах“, залучити депутатів міської і обласної рад, щоб вони своїм прикладом показали, як треба вшановувати пам’ять загиблих під час хвилини мовчання», — зазначив голова ОВА.



Також він нагадав, що, відповідно до законодавства, в усіх закладах освіти та адмінбудівлях о 9:00 призупиняють роботу, щоб долучитися до хвилини мовчання.



До слова, цьогоріч у вересні містяни реєстрували петицію з проханням масово організовувати хвилину мовчання у Луцьку.

