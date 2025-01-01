Зупинилося серце захисника з Волині Андрія Шемберга

Відійшов у Вічність ще один воїн-захисник, який боронив Батьківщину від російських окупантів.Про це повідомляють у Дубечненській громаді."Дубечненська сільська рада з глибоким сумом повідомляє про смерть військовослужбовця Збройних Сил України7 липня 1980 року народження, який виконував свій обов’язок із захисту України. Воїн сумлінно служив державі та до останнього залишався вірним військовій присязі. Його відданість, мужність та сила духу назавжди залишаться у пам’яті побратимів, рідних та всієї громади", - йдеться у дописі на стоірнці громади.Покійний воїн жив у селі Глухи Ковельського району.Інформацію про чин прощання та поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюємо щирі співчуття родині та близьким.