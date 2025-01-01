Зупинилося серце захисника з Волині Андрія Шемберга

Зупинилося серце захисника з Волині Андрія Шемберга
Відійшов у Вічність ще один воїн-захисник, який боронив Батьківщину від російських окупантів.

Про це повідомляють у Дубечненській громаді.

"Дубечненська сільська рада з глибоким сумом повідомляє про смерть військовослужбовця Збройних Сил України Шемберга Андрія Федоровича 7 липня 1980 року народження, який виконував свій обов’язок із захисту України. Воїн сумлінно служив державі та до останнього залишався вірним військовій присязі. Його відданість, мужність та сила духу назавжди залишаться у пам’яті побратимів, рідних та всієї громади", - йдеться у дописі на стоірнці громади.

Покійний воїн жив у селі Глухи Ковельського району.

Інформацію про чин прощання та поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюємо щирі співчуття родині та близьким.

Теги: Волинь, війна, втрата, смерть, Андрій Шемберг, Дубечне
