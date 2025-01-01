Зупинилося серце захисника з Волині Андрія Шемберга
Сьогодні, 05:28
Відійшов у Вічність ще один воїн-захисник, який боронив Батьківщину від російських окупантів.
Про це повідомляють у Дубечненській громаді.
"Дубечненська сільська рада з глибоким сумом повідомляє про смерть військовослужбовця Збройних Сил України Шемберга Андрія Федоровича 7 липня 1980 року народження, який виконував свій обов’язок із захисту України. Воїн сумлінно служив державі та до останнього залишався вірним військовій присязі. Його відданість, мужність та сила духу назавжди залишаться у пам’яті побратимів, рідних та всієї громади", - йдеться у дописі на стоірнці громади.
Покійний воїн жив у селі Глухи Ковельського району.
Інформацію про чин прощання та поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюємо щирі співчуття родині та близьким.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Дубечненській громаді.
"Дубечненська сільська рада з глибоким сумом повідомляє про смерть військовослужбовця Збройних Сил України Шемберга Андрія Федоровича 7 липня 1980 року народження, який виконував свій обов’язок із захисту України. Воїн сумлінно служив державі та до останнього залишався вірним військовій присязі. Його відданість, мужність та сила духу назавжди залишаться у пам’яті побратимів, рідних та всієї громади", - йдеться у дописі на стоірнці громади.
Покійний воїн жив у селі Глухи Ковельського району.
Інформацію про чин прощання та поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюємо щирі співчуття родині та близьким.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зупинилося серце захисника з Волині Андрія Шемберга
Сьогодні, 05:28
Орден загиблого воїна з Волині вручили його дружині. ФОТО
Сьогодні, 01:15
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00