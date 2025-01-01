Орден загиблого воїна з Волині вручили його дружині. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Молодшого сержанта Валерія Баса із села Залізниця посмертно відзначено Орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомили на сторінках газети "Нове життя".
Герой загинув 19 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Дніпропетровщини.
Сьогодні на знак вдячності та шани бойовий офіцер другого відділу Камінь-Каширського ТЦК та СП, капітан Олександр Васильєв, стоячи на колінах, передав державну нагороду дружині загиблого воїна Марії Бас.
Коментарі 0
