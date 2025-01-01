Орден загиблого воїна з Волині вручили його дружині. ФОТО

Орден загиблого воїна з Волині вручили його дружині. ФОТО
Молодшого сержанта Валерія Баса із села Залізниця посмертно відзначено Орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомили на сторінках газети "Нове життя".

Герой загинув 19 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Дніпропетровщини.

Сьогодні на знак вдячності та шани бойовий офіцер другого відділу Камінь-Каширського ТЦК та СП, капітан Олександр Васильєв, стоячи на колінах, передав державну нагороду дружині загиблого воїна Марії Бас.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагорода, війна, втрата, посмертно, вручення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Орден загиблого воїна з Волині вручили його дружині. ФОТО
Сьогодні, 01:15
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп повідомив, що США більше не надаватиме грошей для захисту України
02 грудня, 23:19
Не дожив до дня народження 4 дні: На Сумщині помер воїн з Волині Олег Гринишин
02 грудня, 22:38
Волинський потяг потрапив до програми «3000 км Україною»
02 грудня, 21:57
Медіа
відео
1/8