Волинський потяг потрапив до програми «3000 км Україною»
Сьогодні, 21:57
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною". У грудні 2025 року ця ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. До списку поїздів, у яких можна скористатися програмою потрапив потяг, який курсує на Волині.
Йдеться про потяг №87/88 Ковель - Запоріжжя. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".
Перший етап програми "3000 км Україною" - це 3000 км для прифронтових громад.
Українцям пояснили, що це дасть можливість:
родинам - відвідати близьких біля лінії фронту;
мешканцям прифронтових громад - переїхати на зимовий період в інші регіони.
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу з нагоди запуску першого етапу програми "3000 км Україною" зауважив, що її фокус - на тих, хто цього дійсно потребує.
Тобто до програми не входить так званий "преміум-сегмент".
Він додав, що ціни на квитки можуть залежати від того, наскільки заздалегідь людина їх купує, а також від дня тижня.
Тим часом в УЗ зазначили, що програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця:
у вагонах плацкарт;
у вагонах купе;
у регіональних поїздах;
у 2 класі "Інтерсіті".
При цьому відстань у 3000 км "символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно", що є найдовшим на сьогодні в Україні маршрутом поїзда.
Коли та як можна скористатися програмою
Скористатися програмою пасажири УЗ можуть вже з 10:00 середи, 3 грудня. Для цього потрібно:
або встановити застосунок "Укрзалізниці";
або оновити його до останньої версії;
оформлювати в ньому квитки за кілометри.
У прес-службі "Укрзалізниці" пояснили, що отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км.
При цьому вирушити в подорож можна буде з п'ятниці, 5 грудня.
"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", - додали у компанії.
Тим часом Перцовський під час спілкування з журналістами пояснив, що поки що купити квитки можна лише з прифронтових або на прифронтові території (перша або остання станція - одна складова поїздки - має бути на території прифронтових громад).
Тобто зараз програма перебуває на етапі тестування, проте згодом планують додати валідацію - тоді квитки зможуть купувати жителі прифронтових громад, зареєстровані в таких населених пунктах, але з будь-яких зручних для них станцій.
Як оформити квиток на потяг "за кілометри"
Для того, щоб оформити квиток на потяг "за кілометри", акаунт користувача у застосунку УЗ повинен бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис".
Після верифікації, необхідно:
знайти позначку "3000";
натиснути "Взяти участь" й отримати 3000 км, які можна використати на 4 подорожі;
обрати потрібний поїзд із позначкою "3000".
"Під час бронювання будуть використані кілометри - вони автоматично спишуться з бонусного рахунку", - пояснили у прес-службі "Укрзалізниці".
Важливо при цьому, що квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину.
"Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо (функціонал надалі допрацьовуватиметься), - зауважили в УЗ.
Крім того, діти від 5 років також отримують власні 3000 км.
"Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у "Дії" (додайте свідоцтво про народження дитини)", - порадили громадянам.
Квитки на які поїзди доступні на першому етапі
В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми "3000 км Україною" квитки доступні на такі поїзди:
№101/102 "Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ)";
№103/104 "(Краматорськ) Барвінкове - Львів";
№109/110 "Львів - Миколаїв";
№115/116 "Суми - Київ";
№121/122 "Миколаїв - Київ";
№127/128 "Львів - Запоріжжя";
№141/142 "Івано-Франківськ - Чернігів";
№143/144 "Суми - Рахів";
№39/40 "Солотвино - Запоріжжя";
№45/44 "Харків - Ужгород";
№47/48 "Запоріжжя - Мукачево";
№51/52 "Одеса - Запоріжжя";
№53/54 "Дніпро - Одеса";
№61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ";
№773/774 "Київ - Конотоп";
№87/88 "Ковель - Запоріжжя";
№ 886/888 "Фастів - Чернігів";
№895/896 "Конотоп - Фастів".
Крім того, доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
№15/16 "Харків - Ясіня";
№17/18 "Харків - Ужгород";
№41/42 "Дніпро - Трускавець".
А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":
№719/720 "Харків - Київ";
№723/722 "Харків - Київ";
№731/732 "Запоріжжя - Київ".
Українцям пояснили, що рейси для пілотного етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.
"Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік", - поділились у компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Йдеться про потяг №87/88 Ковель - Запоріжжя. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".
Перший етап програми "3000 км Україною" - це 3000 км для прифронтових громад.
Українцям пояснили, що це дасть можливість:
родинам - відвідати близьких біля лінії фронту;
мешканцям прифронтових громад - переїхати на зимовий період в інші регіони.
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу з нагоди запуску першого етапу програми "3000 км Україною" зауважив, що її фокус - на тих, хто цього дійсно потребує.
Тобто до програми не входить так званий "преміум-сегмент".
Він додав, що ціни на квитки можуть залежати від того, наскільки заздалегідь людина їх купує, а також від дня тижня.
Тим часом в УЗ зазначили, що програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця:
у вагонах плацкарт;
у вагонах купе;
у регіональних поїздах;
у 2 класі "Інтерсіті".
При цьому відстань у 3000 км "символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно", що є найдовшим на сьогодні в Україні маршрутом поїзда.
Коли та як можна скористатися програмою
Скористатися програмою пасажири УЗ можуть вже з 10:00 середи, 3 грудня. Для цього потрібно:
або встановити застосунок "Укрзалізниці";
або оновити його до останньої версії;
оформлювати в ньому квитки за кілометри.
У прес-службі "Укрзалізниці" пояснили, що отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км.
При цьому вирушити в подорож можна буде з п'ятниці, 5 грудня.
"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", - додали у компанії.
Тим часом Перцовський під час спілкування з журналістами пояснив, що поки що купити квитки можна лише з прифронтових або на прифронтові території (перша або остання станція - одна складова поїздки - має бути на території прифронтових громад).
Тобто зараз програма перебуває на етапі тестування, проте згодом планують додати валідацію - тоді квитки зможуть купувати жителі прифронтових громад, зареєстровані в таких населених пунктах, але з будь-яких зручних для них станцій.
Як оформити квиток на потяг "за кілометри"
Для того, щоб оформити квиток на потяг "за кілометри", акаунт користувача у застосунку УЗ повинен бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис".
Після верифікації, необхідно:
знайти позначку "3000";
натиснути "Взяти участь" й отримати 3000 км, які можна використати на 4 подорожі;
обрати потрібний поїзд із позначкою "3000".
"Під час бронювання будуть використані кілометри - вони автоматично спишуться з бонусного рахунку", - пояснили у прес-службі "Укрзалізниці".
Важливо при цьому, що квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину.
"Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо (функціонал надалі допрацьовуватиметься), - зауважили в УЗ.
Крім того, діти від 5 років також отримують власні 3000 км.
"Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у "Дії" (додайте свідоцтво про народження дитини)", - порадили громадянам.
Квитки на які поїзди доступні на першому етапі
В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми "3000 км Україною" квитки доступні на такі поїзди:
№101/102 "Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ)";
№103/104 "(Краматорськ) Барвінкове - Львів";
№109/110 "Львів - Миколаїв";
№115/116 "Суми - Київ";
№121/122 "Миколаїв - Київ";
№127/128 "Львів - Запоріжжя";
№141/142 "Івано-Франківськ - Чернігів";
№143/144 "Суми - Рахів";
№39/40 "Солотвино - Запоріжжя";
№45/44 "Харків - Ужгород";
№47/48 "Запоріжжя - Мукачево";
№51/52 "Одеса - Запоріжжя";
№53/54 "Дніпро - Одеса";
№61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ";
№773/774 "Київ - Конотоп";
№87/88 "Ковель - Запоріжжя";
№ 886/888 "Фастів - Чернігів";
№895/896 "Конотоп - Фастів".
Крім того, доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
№15/16 "Харків - Ясіня";
№17/18 "Харків - Ужгород";
№41/42 "Дніпро - Трускавець".
А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":
№719/720 "Харків - Київ";
№723/722 "Харків - Київ";
№731/732 "Запоріжжя - Київ".
Українцям пояснили, що рейси для пілотного етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.
"Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік", - поділились у компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський потяг потрапив до програми «3000 км Україною»
Сьогодні, 21:57
Як на Волині відключатимуть світло у середу, 3 грудня
Сьогодні, 21:16
Від мінно-вибухової травми загинув воїн з Волині Сергій Петрина
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 3 грудня
Сьогодні, 20:00