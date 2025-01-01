Волинський потяг потрапив до програми «3000 км Україною»





Йдеться про потяг №87/88 Ковель - Запоріжжя. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу



Перший етап програми "3000 км Україною" - це 3000 км для прифронтових громад.



Українцям пояснили, що це дасть можливість:



родинам - відвідати близьких біля лінії фронту;

мешканцям прифронтових громад - переїхати на зимовий період в інші регіони.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу з нагоди запуску першого етапу програми "3000 км Україною" зауважив, що її фокус - на тих, хто цього дійсно потребує.



Тобто до програми не входить так званий "преміум-сегмент".



Він додав, що ціни на квитки можуть залежати від того, наскільки заздалегідь людина їх купує, а також від дня тижня.



Тим часом в УЗ зазначили, що програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця:



у вагонах плацкарт;

у вагонах купе;

у регіональних поїздах;

у 2 класі "Інтерсіті".



При цьому відстань у 3000 км "символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно", що є найдовшим на сьогодні в Україні маршрутом поїзда.



Коли та як можна скористатися програмою

Скористатися програмою пасажири УЗ можуть вже з 10:00 середи, 3 грудня. Для цього потрібно:



або встановити застосунок "Укрзалізниці";

або оновити його до останньої версії;

оформлювати в ньому квитки за кілометри.

У прес-службі "Укрзалізниці" пояснили, що отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км.



При цьому вирушити в подорож можна буде з п'ятниці, 5 грудня.



"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", - додали у компанії.



Тим часом Перцовський під час спілкування з журналістами пояснив, що поки що купити квитки можна лише з прифронтових або на прифронтові території (перша або остання станція - одна складова поїздки - має бути на території прифронтових громад).



Тобто зараз програма перебуває на етапі тестування, проте згодом планують додати валідацію - тоді квитки зможуть купувати жителі прифронтових громад, зареєстровані в таких населених пунктах, але з будь-яких зручних для них станцій.



Як оформити квиток на потяг "за кілометри"

Для того, щоб оформити квиток на потяг "за кілометри", акаунт користувача у застосунку УЗ повинен бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис".



Після верифікації, необхідно:



знайти позначку "3000";

натиснути "Взяти участь" й отримати 3000 км, які можна використати на 4 подорожі;

обрати потрібний поїзд із позначкою "3000".

"Під час бронювання будуть використані кілометри - вони автоматично спишуться з бонусного рахунку", - пояснили у прес-службі "Укрзалізниці".



Важливо при цьому, що квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину.



"Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо (функціонал надалі допрацьовуватиметься), - зауважили в УЗ.



Крім того, діти від 5 років також отримують власні 3000 км.



"Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у "Дії" (додайте свідоцтво про народження дитини)", - порадили громадянам.



Квитки на які поїзди доступні на першому етапі

В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми "3000 км Україною" квитки доступні на такі поїзди:



№101/102 "Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ)";

№103/104 "(Краматорськ) Барвінкове - Львів";

№109/110 "Львів - Миколаїв";

№115/116 "Суми - Київ";

№121/122 "Миколаїв - Київ";

№127/128 "Львів - Запоріжжя";

№141/142 "Івано-Франківськ - Чернігів";

№143/144 "Суми - Рахів";

№39/40 "Солотвино - Запоріжжя";

№45/44 "Харків - Ужгород";

№47/48 "Запоріжжя - Мукачево";

№51/52 "Одеса - Запоріжжя";

№53/54 "Дніпро - Одеса";

№61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ";

№773/774 "Київ - Конотоп";

№87/88 "Ковель - Запоріжжя";

№ 886/888 "Фастів - Чернігів";

№895/896 "Конотоп - Фастів".

Крім того, доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:



№15/16 "Харків - Ясіня";

№17/18 "Харків - Ужгород";

№41/42 "Дніпро - Трускавець".

А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":



№719/720 "Харків - Київ";

№723/722 "Харків - Київ";

№731/732 "Запоріжжя - Київ".

Українцям пояснили, що рейси для пілотного етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.



"Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік", - поділились у компанії.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною". У грудні 2025 року ця ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. До списку поїздів, у яких можна скористатися програмою потрапив потяг, який курсує на Волині.Йдеться про потяг №87/88. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця". Перший етап програми "3000 км Україною" - це 3000 км для прифронтових громад.Українцям пояснили, що це дасть можливість:родинам - відвідати близьких біля лінії фронту;мешканцям прифронтових громад - переїхати на зимовий період в інші регіони.Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу з нагоди запуску першого етапу програми "3000 км Україною" зауважив, що її фокус - на тих, хто цього дійсно потребує.Тобто до програми не входить так званий "преміум-сегмент".Він додав, що ціни на квитки можуть залежати від того, наскільки заздалегідь людина їх купує, а також від дня тижня.Тим часом в УЗ зазначили, що програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця:у вагонах плацкарт;у вагонах купе;у регіональних поїздах;у 2 класі "Інтерсіті".При цьому відстань у 3000 км "символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно", що є найдовшим на сьогодні в Україні маршрутом поїзда.Скористатися програмою пасажири УЗ можуть вже з 10:00 середи, 3 грудня. Для цього потрібно:або встановити застосунок "Укрзалізниці";або оновити його до останньої версії;оформлювати в ньому квитки за кілометри.У прес-службі "Укрзалізниці" пояснили, що отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км.При цьому вирушити в подорож можна буде з п'ятниці, 5 грудня."Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", - додали у компанії.Тим часом Перцовський під час спілкування з журналістами пояснив, що поки що купити квитки можна лише з прифронтових або на прифронтові території (перша або остання станція - одна складова поїздки - має бути на території прифронтових громад).Тобто зараз програма перебуває на етапі тестування, проте згодом планують додати валідацію - тоді квитки зможуть купувати жителі прифронтових громад, зареєстровані в таких населених пунктах, але з будь-яких зручних для них станцій.Для того, щоб оформити квиток на потяг "за кілометри", акаунт користувача у застосунку УЗ повинен бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис".Після верифікації, необхідно:знайти позначку "3000";натиснути "Взяти участь" й отримати 3000 км, які можна використати на 4 подорожі;обрати потрібний поїзд із позначкою "3000"."Під час бронювання будуть використані кілометри - вони автоматично спишуться з бонусного рахунку", - пояснили у прес-службі "Укрзалізниці".Важливо при цьому, що квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину."Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо (функціонал надалі допрацьовуватиметься), - зауважили в УЗ.Крім того, діти від 5 років також отримують власні 3000 км."Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у "Дії" (додайте свідоцтво про народження дитини)", - порадили громадянам.В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми "3000 км Україною" квитки доступні на такі поїзди:№101/102 "Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ)";№103/104 "(Краматорськ) Барвінкове - Львів";№109/110 "Львів - Миколаїв";№115/116 "Суми - Київ";№121/122 "Миколаїв - Київ";№127/128 "Львів - Запоріжжя";№141/142 "Івано-Франківськ - Чернігів";№143/144 "Суми - Рахів";№39/40 "Солотвино - Запоріжжя";№45/44 "Харків - Ужгород";№47/48 "Запоріжжя - Мукачево";№51/52 "Одеса - Запоріжжя";№53/54 "Дніпро - Одеса";№61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ";№773/774 "Київ - Конотоп";№87/88 "Ковель - Запоріжжя";№ 886/888 "Фастів - Чернігів";№895/896 "Конотоп - Фастів".Крім того, доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:№15/16 "Харків - Ясіня";№17/18 "Харків - Ужгород";№41/42 "Дніпро - Трускавець".А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":№719/720 "Харків - Київ";№723/722 "Харків - Київ";№731/732 "Запоріжжя - Київ".Українцям пояснили, що рейси для пілотного етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій."Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік", - поділились у компанії.

