Основні етапи роботи автоклава та принцип стерилізації





Щоб зрозуміти, чому автоклави є стандартом для стерилізації у харчовій галузі, важливо розібратися в принципах їхньої роботи та основних етапах технологічного процесу.



Принцип роботи автоклава: як забезпечується стерильність

Автоклав працює на основі впливу високої температури та тиску на продукт у герметичній камері. Головний технологічний принцип полягає в тому, що вода при підвищеному тиску може нагріватися до температур вище 100°С, не закипаючи. Це дозволяє ефективно знищувати мікроорганізми, включно зі спороутворюючими бактеріями, які не гинуть при звичайній термічній обробці.



У процесі стерилізації одночасно враховуються три ключові фактори:



Температура — зазвичай у діапазоні 110–135°С.

Тиск — створюється для підвищення температури кипіння води.

Час — залежить від типу продукту, об’єму тари та рецептури.

Ця комбінація забезпечує повноцінну термічну обробку, підвищує стабільність та безпечність готової продукції.



Основні етапи роботи автоклава

Робота автоклава складається з кількох послідовних стадій, кожна з яких відіграє важливу роль у досягненні потрібного рівня стерильності. Розглянемо ці етапи докладніше.



1. Завантаження продукції

Перед початком процесу автоклав заповнюють продукцією, розміщеною у відповідній тарі — банках, пакетах, лотках або контейнерах. Важливо дотримуватися правильного розташування, щоб забезпечити рівномірний доступ тепла до кожної одиниці продукції.



На цьому етапі:



Перевіряють цілісність тари.

Встановлюють касети чи кошики з продуктами всередину камери.

Закривають дверцята автоклава та герметизують систему.

Герметичність — критична умова для подальшого контролю тиску й температури.



2. Видалення повітря та створення потрібного середовища

Після закриття камери автоклав починає процес видалення повітря. Це робиться для того, щоб забезпечити повний контакт гарячої пари з тарою та продуктом.



Методи видалення повітря:



гравітаційний метод

вакуумний метод

імпульсний метод (чергування вакууму та пари)

Лише після ефективного видалення повітря можна переходити до нагрівання — без цього стерилізація буде неповною.





3. Нагрівання і вихід на режим стерилізації

Коли камера підготовлена, система починає поступово підвищувати температуру і тиск. Автоклав входить у робочий режим, встановлений за технологічною картою.



Під час цього етапу:



температура досягає заданого значення

тиск стабілізується

продукт прогрівається до центру маси

Це один із найважливіших етапів, адже від швидкості та рівномірності нагрівання залежить якість кінцевої продукції.



4. Експозиція (стерилізація)

Центральний етап циклу, коли автоклав підтримує необхідні параметри протягом визначеного часу. Саме на цьому етапі відбувається знищення всіх небезпечних мікроорганізмів.



Тривалість експозиції залежить від:



виду продукту

кислотності

фракційності

типу упаковки

об’єму тари

Система автоматизації контролює температуру, тиск і час у реальному часі, що мінімізує людський фактор.



5. Охолодження продукції

Після завершення стерилізації автоклав починає плавно знижувати температуру. Охолодження може проводитись:



водою

повітрям

у комбінованому режимі

Головне — уникнути різких перепадів температури, які можуть пошкодити тару або вплинути на структуру продукту.



Деякі моделі оснащені системами контртиску, що дозволяють зберегти герметичність тари під час охолодження.



6. Розвантаження автоклава

Після того як камера охолола до безпечної температури та тиску, дверцята відкривають і виймають продукцію. Вона може відправлятися на склад готової продукції або на етап контролю якості.



Важливо, щоб на цьому етапі продукція не контактувала з холодним повітрям чи забрудненими поверхнями.





Переваги стерилізації в автоклаві

Автоклави відіграють ключову роль у виробництві консервів, напівфабрикатів та готових страв. Основні переваги:



стабільно висока якість продукції

подовжений термін зберігання

гарантія мікробіологічної безпеки

можливість стерилізації різних типів тари

мінімізація втрат структури та смакових властивостей

Завдяки сучасним системам автоматизації автоклави дозволяють оптимізувати виробничі процеси та підвищувати ефективність підприємств.



Висновок

Автоклав — це високотехнологічне обладнання, яке забезпечує надійну стерилізацію харчових продуктів, роблячи їх безпечними та довговічними. Розуміння принципу роботи та етапів стерилізації дозволяє оптимізувати виробничі процеси й підвищити контроль якості.



Якщо вам потрібне сучасне та ефективне обладнання для стерилізації, варто звернути увагу на промислові моделі, які поєднують високу продуктивність, автоматизацію та надійність.

