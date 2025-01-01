День святого Миколая у Луцьку: куди можна піти з дітьми. АДРЕСИ
Сьогодні, 18:08
Незабаром в Україні відзначатимуть День святого Миколая. У Луцьку його вважають покровителем міста.
misto.media розповіло, куди піти, аби відчути атмосферу свята та розважитись з дітьми.
Резиденція святого Миколая в укритті
Гості зможуть поспілкуватися зі Святим Миколаєм, розповісти про мрії та передати лист з бажаннями.
Коли: 5–7 грудня, з 14:00 до 20:00.
Де: артгалерея «Образ» (просп. Волі, 2).
Вхід вільний, але донат на ЗСУ вітається.
Якщо плануєте прийти групою від 5 до 15 осіб, обов’язково потрібно попередньо зареєструватися (кількість груп на день обмежена).
Сезон зустрічей з Миколаєм в Adrenalin City
Лучан запрошують у вітальню Святого Миколая, яка працюватиме з 25 листопада по 10 грудня. На гостей чекатиме розважальна програма, дискотека, смаколики та подарунки.
Для групових відвідувань (садочки, школи, компанії друзів) організатори підготують індивідуальну програму. У День святого Миколая поблизу КРЦ офіційно засвітять ялинку.
Коли: 6 грудня, 15:00.
Де: КРЦ Adrenalin City (вул. Корсака Івана, 1).
Ціна: 300 грн.
Бронювання обов’язкове: +38 050 535 16 46.
Свято Миколая в «Там Тамі»
Організатори запрошують на зустріч з Миколаєм та його помічниками. Для гостей підготували солодощі, ігри з аніматорами та майстеркласи. Залишати підписані подарунки можна в інформаційному відділі гіпермаркету, згодом Миколай вручить їх адресатам.
Коли: 6 грудня, з 13:00 до 17:00.
Де: територія coffee place у гіпермаркеті «Там Там» (просп. Соборності, 43).
Таємна місія святого Миколая
Дітей віком 8–13 років запрошують на зустріч з ельфами, квест, танцювальні флешмоби, майстеркласи та конфеті-шоу.
Коли: 5 грудня, 18:00.
Де: дитячий розважальний комплекс «Смугастий Носоріг».
Ціна: 500 грн (для компанії від 2 дітей — 450 грн).
Для участі необхідно зареєструватися за номером: +38 066 755 07 57 або написати організаторам.
Майстерня святого Миколая
Для дітей віком 2–7 років підготували ігри, естафети, майстерклас, смаколики та тематичні розваги.
Коли: 6 грудня, 17:00.
Де: дитячий розважальний комплекс «Смугастий Носоріг».
Ціна: 500 грн (для компанії від 2 дітей — 450 грн).
Для участі необхідно зареєструватися за номером: +38 066 755 07 57, або написати організаторам.
Свято Миколая на «Фермі»
На учасників чекатимуть ігри, майстеркласи, написання листів, смачні напої та подарунки.
Коли: 6 грудня, о 10:00 та 12:30.
Де: дитяча кімната «Ферма» (вул. Івана Франка, 3).
Ціна: 900 грн.
Зустріч з Миколаєм у зоопарку
На гостей чекають частування кашею та чаєм, розваги від студії свята «Гарбузик», а також тематична вистава.
Де: Луцький зоопарк (вул. Глушець, 16).
Коли: 6 грудня, 12:00.
Ціни: для дітей — 300 грн (до вартості входить ціна подарунка);
для дорослих — 180 грн.
Організатори просять придбати квиток заздалегідь. Діти, що прийдуть за звичайною вартістю, зможуть долучитися до загальної програми, але не матимуть подарунка від Миколая.
Резиденція святого Миколая у Палаці культури
Дітей та дорослих запрошують зустрітись з Миколаєм та поринути в атмосферу свята.
Де: Луцький палац культури (вул. Богдана Хмельницького, 1).
Коли: 3 — 7 грудня.
Попередній запис обов’язковий: +38 095 319 40 47.
Квест «У пошуках святого Миколая»
Під час квесту учасники розгадуватимуть загадки, ребуси та інші завдання, аби більше дізнатись про історію свята. Квест розрахований на дітей віком 7-12 років в обов’язковому супроводі дорослих.
Де: збір на дворі музейного простору «Окольний замок» (вул. Кафедральна, 6).
Коли: 6 грудня, 12:00.
Участь безплатна за умови попередньої реєстрації.
Кількість місць обмежена.
Резиденція святого Миколая у закладах «Променад» та «Луцька Венеція»
Учасників запрошують на гостину до Миколая та його помічників.
Де: кафе «Променад» (парк ім. Лесі Українки) та кафе «Луцька Венеція» (парк 900-річчя Луцька).
Коли: 6 грудня, з 15:00 до 19:00.
Коментарі 1
А на День Святого Миколая 19 грудня куди піти?
