День святого Миколая у Луцьку: куди можна піти з дітьми. АДРЕСИ









Резиденція святого Миколая в укритті



Гості зможуть поспілкуватися зі Святим Миколаєм, розповісти про мрії та передати лист з бажаннями.



Коли: 5–7 грудня, з 14:00 до 20:00.



Де: артгалерея «Образ» (просп. Волі, 2).



Вхід вільний, але донат на ЗСУ вітається.



Якщо плануєте прийти групою від 5 до 15 осіб, обов’язково потрібно попередньо



Сезон зустрічей з Миколаєм в Adrenalin City



Лучан запрошують у вітальню Святого Миколая, яка працюватиме з 25 листопада по 10 грудня. На гостей чекатиме розважальна програма, дискотека, смаколики та подарунки.



Для групових відвідувань (садочки, школи, компанії друзів) організатори підготують індивідуальну програму. У День святого Миколая поблизу КРЦ офіційно засвітять ялинку.



Коли: 6 грудня, 15:00.



Де: КРЦ Adrenalin City (вул. Корсака Івана, 1).



Ціна: 300 грн.



Бронювання обов’язкове: +38 050 535 16 46.



Свято Миколая в «Там Тамі»



Організатори запрошують на зустріч з Миколаєм та його помічниками. Для гостей підготували солодощі, ігри з аніматорами та майстеркласи. Залишати підписані подарунки можна в інформаційному відділі гіпермаркету, згодом Миколай вручить їх адресатам.



Коли: 6 грудня, з 13:00 до 17:00.



Де: територія coffee place у гіпермаркеті «Там Там» (просп. Соборності, 43).



Таємна місія святого Миколая



Дітей віком 8–13 років запрошують на зустріч з ельфами, квест, танцювальні флешмоби, майстеркласи та конфеті-шоу.



Коли: 5 грудня, 18:00.



Де: дитячий розважальний комплекс «Смугастий Носоріг».



Ціна: 500 грн (для компанії від 2 дітей — 450 грн).



Для участі необхідно зареєструватися за номером: +38 066 755 07 57 або



Майстерня святого Миколая



Для дітей віком 2–7 років підготували ігри, естафети, майстерклас, смаколики та тематичні розваги.



Коли: 6 грудня, 17:00.



Де: дитячий розважальний комплекс «Смугастий Носоріг».



Ціна: 500 грн (для компанії від 2 дітей — 450 грн).



Для участі необхідно зареєструватися за номером: +38 066 755 07 57, або



Свято Миколая на «Фермі»



На учасників чекатимуть ігри, майстеркласи, написання листів, смачні напої та подарунки.



Коли: 6 грудня, о 10:00 та 12:30.



Де: дитяча кімната «Ферма» (вул. Івана Франка, 3).



Ціна: 900 грн.



Зустріч з Миколаєм у зоопарку



На гостей чекають частування кашею та чаєм, розваги від студії свята «Гарбузик», а також тематична вистава.



Де: Луцький зоопарк (вул. Глушець, 16).



Коли: 6 грудня, 12:00.



Ціни: для дітей — 300 грн (до вартості входить ціна подарунка);



для дорослих — 180 грн.



Організатори просять придбати квиток заздалегідь. Діти, що прийдуть за звичайною вартістю, зможуть долучитися до загальної програми, але не матимуть подарунка від Миколая.



Резиденція святого Миколая у Палаці культури



Дітей та дорослих запрошують зустрітись з Миколаєм та поринути в атмосферу свята.



Де: Луцький палац культури (вул. Богдана Хмельницького, 1).



Коли: 3 — 7 грудня.



Попередній запис обов’язковий: +38 095 319 40 47.



Квест «У пошуках святого Миколая»



Під час квесту учасники розгадуватимуть загадки, ребуси та інші завдання, аби більше дізнатись про історію свята. Квест розрахований на дітей віком 7-12 років в обов’язковому супроводі дорослих.



Де: збір на дворі музейного простору «Окольний замок» (вул. Кафедральна, 6).



Коли: 6 грудня, 12:00.



Участь безплатна за умови



Кількість місць обмежена.



Резиденція святого Миколая у закладах «Променад» та «Луцька Венеція»



Учасників запрошують на гостину до Миколая та його помічників.



Де: кафе «Променад» (парк ім. Лесі Українки) та кафе «Луцька Венеція» (парк 900-річчя Луцька).



Коли: 6 грудня, з 15:00 до 19:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незабаром в Україні відзначатимуть День святого Миколая. У Луцьку його вважають покровителем міста. misto.media розповіло, куди піти, аби відчути атмосферу свята та розважитись з дітьми.Гості зможуть поспілкуватися зі Святим Миколаєм, розповісти про мрії та передати лист з бажаннями.5–7 грудня, з 14:00 до 20:00.артгалерея «Образ» (просп. Волі, 2).Вхід вільний, але донат на ЗСУ вітається.Якщо плануєте прийти групою від 5 до 15 осіб, обов’язково потрібно попередньо зареєструватися (кількість груп на день обмежена).Лучан запрошують у вітальню Святого Миколая, яка працюватиме з 25 листопада по 10 грудня. На гостей чекатиме розважальна програма, дискотека, смаколики та подарунки.Для групових відвідувань (садочки, школи, компанії друзів) організатори підготують індивідуальну програму. У День святого Миколая поблизу КРЦ офіційно засвітять ялинку.6 грудня, 15:00.КРЦ Adrenalin City (вул. Корсака Івана, 1).300 грн.Бронювання обов’язкове: +38 050 535 16 46.Організатори запрошують на зустріч з Миколаєм та його помічниками. Для гостей підготували солодощі, ігри з аніматорами та майстеркласи. Залишати підписані подарунки можна в інформаційному відділі гіпермаркету, згодом Миколай вручить їх адресатам.6 грудня, з 13:00 до 17:00.територія coffee place у гіпермаркеті «Там Там» (просп. Соборності, 43).Дітей віком 8–13 років запрошують на зустріч з ельфами, квест, танцювальні флешмоби, майстеркласи та конфеті-шоу.5 грудня, 18:00.дитячий розважальний комплекс «Смугастий Носоріг».500 грн (для компанії від 2 дітей — 450 грн).Для участі необхідно зареєструватися за номером: +38 066 755 07 57 або написати організаторам Для дітей віком 2–7 років підготували ігри, естафети, майстерклас, смаколики та тематичні розваги.6 грудня, 17:00.дитячий розважальний комплекс «Смугастий Носоріг».500 грн (для компанії від 2 дітей — 450 грн).Для участі необхідно зареєструватися за номером: +38 066 755 07 57, або написати організаторам На учасників чекатимуть ігри, майстеркласи, написання листів, смачні напої та подарунки.6 грудня, о 10:00 та 12:30.дитяча кімната «Ферма» (вул. Івана Франка, 3).900 грн.На гостей чекають частування кашею та чаєм, розваги від студії свята «Гарбузик», а також тематична вистава.Луцький зоопарк (вул. Глушець, 16).6 грудня, 12:00.для дітей — 300 грн (до вартості входить ціна подарунка);для дорослих — 180 грн.Організатори просять придбати квиток заздалегідь. Діти, що прийдуть за звичайною вартістю, зможуть долучитися до загальної програми, але не матимуть подарунка від Миколая.Дітей та дорослих запрошують зустрітись з Миколаєм та поринути в атмосферу свята.Луцький палац культури (вул. Богдана Хмельницького, 1).3 — 7 грудня.Попередній запис обов’язковий: +38 095 319 40 47.Під час квесту учасники розгадуватимуть загадки, ребуси та інші завдання, аби більше дізнатись про історію свята. Квест розрахований на дітей віком 7-12 років в обов’язковому супроводі дорослих.збір на дворі музейного простору «Окольний замок» (вул. Кафедральна, 6).6 грудня, 12:00.Участь безплатна за умови попередньої реєстрації Кількість місць обмежена.Учасників запрошують на гостину до Миколая та його помічників.кафе «Променад» (парк ім. Лесі Українки) та кафе «Луцька Венеція» (парк 900-річчя Луцька).6 грудня, з 15:00 до 19:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію