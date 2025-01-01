День святого Миколая у Луцьку: куди можна піти з дітьми. АДРЕСИ

Незабаром в Україні відзначатимуть День святого Миколая. У Луцьку його вважають покровителем міста.

misto.media розповіло, куди піти, аби відчути атмосферу свята та розважитись з дітьми.

Резиденція святого Миколая в укритті

Гості зможуть поспілкуватися зі Святим Миколаєм, розповісти про мрії та передати лист з бажаннями.

Коли: 5–7 грудня, з 14:00 до 20:00.

Де: артгалерея «Образ» (просп. Волі, 2).

Вхід вільний, але донат на ЗСУ вітається.

Якщо плануєте прийти групою від 5 до 15 осіб, обов’язково потрібно попередньо зареєструватися (кількість груп на день обмежена).

Сезон зустрічей з Миколаєм в Adrenalin City

Лучан запрошують у вітальню Святого Миколая, яка працюватиме з 25 листопада по 10 грудня. На гостей чекатиме розважальна програма, дискотека, смаколики та подарунки.

Для групових відвідувань (садочки, школи, компанії друзів) організатори підготують індивідуальну програму. У День святого Миколая поблизу КРЦ офіційно засвітять ялинку.

Коли: 6 грудня, 15:00.

Де: КРЦ Adrenalin City (вул. Корсака Івана, 1).

Ціна: 300 грн.

Бронювання обов’язкове: +38 050 535 16 46.

Свято Миколая в «Там Тамі»

Організатори запрошують на зустріч з Миколаєм та його помічниками. Для гостей підготували солодощі, ігри з аніматорами та майстеркласи. Залишати підписані подарунки можна в інформаційному відділі гіпермаркету, згодом Миколай вручить їх адресатам.

Коли: 6 грудня, з 13:00 до 17:00.

Де: територія coffee place у гіпермаркеті «Там Там» (просп. Соборності, 43).

Таємна місія святого Миколая

Дітей віком 8–13 років запрошують на зустріч з ельфами, квест, танцювальні флешмоби, майстеркласи та конфеті-шоу.

Коли: 5 грудня, 18:00.

Де: дитячий розважальний комплекс «Смугастий Носоріг».

Ціна: 500 грн (для компанії від 2 дітей — 450 грн).

Для участі необхідно зареєструватися за номером: +38 066 755 07 57 або написати організаторам.

Майстерня святого Миколая

Для дітей віком 2–7 років підготували ігри, естафети, майстерклас, смаколики та тематичні розваги.

Коли: 6 грудня, 17:00.

Де: дитячий розважальний комплекс «Смугастий Носоріг».

Ціна: 500 грн (для компанії від 2 дітей — 450 грн).

Для участі необхідно зареєструватися за номером: +38 066 755 07 57, або написати організаторам.

Свято Миколая на «Фермі»

На учасників чекатимуть ігри, майстеркласи, написання листів, смачні напої та подарунки.

Коли: 6 грудня, о 10:00 та 12:30.

Де: дитяча кімната «Ферма» (вул. Івана Франка, 3).

Ціна: 900 грн.

Зустріч з Миколаєм у зоопарку

На гостей чекають частування кашею та чаєм, розваги від студії свята «Гарбузик», а також тематична вистава.

Де: Луцький зоопарк (вул. Глушець, 16).

Коли: 6 грудня, 12:00.

Ціни: для дітей — 300 грн (до вартості входить ціна подарунка);

для дорослих — 180 грн.

Організатори просять придбати квиток заздалегідь. Діти, що прийдуть за звичайною вартістю, зможуть долучитися до загальної програми, але не матимуть подарунка від Миколая.

Резиденція святого Миколая у Палаці культури

Дітей та дорослих запрошують зустрітись з Миколаєм та поринути в атмосферу свята.

Де: Луцький палац культури (вул. Богдана Хмельницького, 1).

Коли: 3 — 7 грудня.

Попередній запис обов’язковий: +38 095 319 40 47.

Квест «У пошуках святого Миколая»

Під час квесту учасники розгадуватимуть загадки, ребуси та інші завдання, аби більше дізнатись про історію свята. Квест розрахований на дітей віком 7-12 років в обов’язковому супроводі дорослих.

Де: збір на дворі музейного простору «Окольний замок» (вул. Кафедральна, 6).

Коли: 6 грудня, 12:00.

Участь безплатна за умови попередньої реєстрації.

Кількість місць обмежена.

Резиденція святого Миколая у закладах «Променад» та «Луцька Венеція»

Учасників запрошують на гостину до Миколая та його помічників.

Де: кафе «Променад» (парк ім. Лесі Українки) та кафе «Луцька Венеція» (парк 900-річчя Луцька).

Коли: 6 грудня, з 15:00 до 19:00.

А на День Святого Миколая 19 грудня куди піти?
