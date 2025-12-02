Росія атакувала дронами цивільні об’єкти газової інфраструктури, - Нафтогаз

Ввечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців.

Про це повідомила Група "Нафтогаз", пише LB.ua.

Постраждалих серед працівників немає. Водночас зафіксовано руйнування.

"Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки. Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди Нафтогазу розпочнуть відновлення", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У НАК також нагадали, шо в ніч на 8 листопада відбулася дев’ята масована атака Росії на цивільну газову інфраструктуру України з початку жовтня. Тоді внаслідок атаки поранень зазнав один з працівників компанії.

