Загинув за вільну Україну: як Луцьк прощався з Героєм Сергієм Ткачем

Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Ткача Сергія Володимировича, який загинув 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Поховали Героя на кладовищі села Новосілки Рівненської області.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
