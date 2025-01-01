Загинув за вільну Україну: як Луцьк прощався з Героєм Сергієм Ткачем





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Поховали Героя на кладовищі села Новосілки Рівненської області.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Ткача Сергія Володимировича, який загинув 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області.

