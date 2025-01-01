Люди жили під обстрілами: на Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини





2 грудня на вокзал до Луцька прибув черговий евакуаційний потяг. На Волинь приїхало троє пенсіонерок з Донеччини. Жінки жили під обстрілами.Як розповіла Суспільному керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської обласної військової адміністрації, троє пенсіонерок з Донеччини мешкатимуть у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання у селі Білосток, що у Торчинській громаді.станом на початок листопада 2025 року на Волині облаштували 1400 ліжкомісць для поселення внутрішньо переміщених українців. Йдеться про облаштовані місця в Луцькому, Ковельському, Володимирському і Камінь-Каширському районах, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення. Одномоментно область може прийняти наразі пів тисячі людей.

