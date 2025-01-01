Бюджетний переїзд: як повністю обставити орендовану квартиру меблями до 30 000 грн
Сьогодні, 15:45
Орендувати порожню квартиру в Україні зазвичай на 20-30% дешевше, ніж повністю мебльовану. Але тут виникає страх: «Це ж скільки грошей треба, щоб купити все своє?».
Насправді щоб перетворити «голі стіни» на затишний дім, не потрібні мільйони. Вам знадобиться лише 30 000 гривень і правильний підхід до вибору меблів. Експерти інтернет-магазину Taburetka.ua склали базовий кошторис для квартирантів, які хочуть жити в комфорті.
Головне правило меблів для оренди: вони мають бути легкими, недорогими та універсальними. Купуйте те, що ви зможете легко розібрати і забрати з собою в наступне житло.
Ось стартовий набір меблів для орендованої квартири:
1. Розкладний диван (бюджет: 10 000 - 13 000 грн)
Це найдорожча покупка, але на ній економити не рекомендуємо. Ліжко в орендованій квартирі — це розкіш, бо воно займає багато місця і його важко перевозити. А диван-ліжко з механізмом єврокнижка підійде чудово.
Чому: він надійний, має нішу для білизни (мінус одна тумбочка) і легко розбирається для переїзду.
Де шукати: в категорії недорогі дивани. обирайте механізм “єврокнижка” і тканину рогожку — вона зносостійка і дешевша за велюр.
2. Готова шафа або шафа-купе (бюджет: 6 000 - 8 000 грн)
Вбудовані шафи на замовлення із ексклюзивним дизайном дверей нам не підійдуть. Краще вибрати стандартну дводверну шафу-купе шириною 100-120 см.
Вона вміщує гардероб двох людей.
Дзеркальний фасад замінить окреме ростове дзеркало (економія ~2000 грн).
Її реально зібрати самостійно за інструкцією.
Ще дешевший варіант – корпус шафи (без дверей). Цінник на такі меблі для зберігання стартує від 4000 грн.
3. Кухонний стіл + стільці (бюджет: 4 000 - 5 000 грн)
Навіть якщо ви працюєте з дому, купувати окремий комп'ютерний стіл необов'язково. Купіть обідній стіл з ДСП в комплекті з стільцями. Вдень це ваше робоче місце, ввечері — зона для харчування.
4. Стелаж або полиця (бюджет: 2 000 - 3 000 грн)
Куди покласти книги, косметику, роутер чи ключі? Замість дорогих комодів візьміть відкритий стелаж-етажерку або кілька настінних полиць. Це найдешевший вид меблів для зберігання. Сучасний стелаж:
Легкий.
Може зонувати кімнату.
Виглядає доречно і не захаращує простір.
Давайте порахуємо, чи вклалися ми в бюджет:
РАЗОМ: 27 000 грн.
У вас навіть залишається 3 000 грн на доставку, збірку або купівлю гарного пледа та штор!
Жити в орендованій квартирі — не означає жити в дискомфорті. Не бійтеся порожніх квартир. З Taburetka.ua ви можете вмеблювати житло за одні вихідні, не витрачаючи всі заощадження. Замовляйте все в одному місці, щоб зекономити на доставці, і насолоджуйтесь свободою у власному (хоч і тимчасовому) домі.
