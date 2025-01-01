Бюджетний переїзд: як повністю обставити орендовану квартиру меблями до 30 000 грн

Правило «мобільності»

Чому: він надійний, має нішу для білизни (мінус одна тумбочка) і легко розбирається для переїзду.

Де шукати: в категорії недорогі дивани. обирайте механізм “єврокнижка” і тканину рогожку — вона зносостійка і дешевша за велюр.

Вона вміщує гардероб двох людей.

Дзеркальний фасад замінить окреме ростове дзеркало (економія ~2000 грн).

Її реально зібрати самостійно за інструкцією.

Легкий.

Може зонувати кімнату.

Виглядає доречно і не захаращує простір.

Підбиваємо підсумки (ціни 2026 року)



Диван (єврокнижка): ~11 500 грн.

Шафа-купе (120 см, 1 дзеркало): ~7 200 грн.

Стіл обідній: ~2 800 грн.

Комплект стільців (2 шт): ~2 400 грн.

Стелаж для дрібниць: ~1 900 грн.

Настінне дзеркало/полиця: ~1 200 грн.



Висновок

Орендувати порожню квартиру в Україні зазвичай на 20-30% дешевше, ніж повністю мебльовану. Але тут виникає страх: «Це ж скільки грошей треба, щоб купити все своє?».Насправді щоб перетворити «голі стіни» на затишний дім, не потрібні мільйони. Вам знадобиться лише 30 000 гривень і правильний підхід до вибору меблів. Експерти інтернет-магазину Taburetka.ua склали базовий кошторис для квартирантів, які хочуть жити в комфорті.Головне правило меблів для оренди: вони мають бути легкими, недорогими та універсальними. Купуйте те, що ви зможете легко розібрати і забрати з собою в наступне житло.Ось стартовий набір меблів для орендованої квартири:(бюджет: 10 000 - 13 000 грн)Це найдорожча покупка, але на ній економити не рекомендуємо. Ліжко в орендованій квартирі — це розкіш, бо воно займає багато місця і його важко перевозити. А диван-ліжко з механізмом єврокнижка підійде чудово.(бюджет: 6 000 - 8 000 грн)Вбудовані шафи на замовлення із ексклюзивним дизайном дверей нам не підійдуть. Краще вибрати стандартну дводверну шафу-купе шириною 100-120 см.Ще дешевший варіант – корпус шафи (без дверей). Цінник на такі меблі для зберігання стартує від 4000 грн.(бюджет: 4 000 - 5 000 грн)Навіть якщо ви працюєте з дому, купувати окремий комп'ютерний стіл необов'язково. Купіть обідній стіл з ДСП в комплекті з стільцями. Вдень це ваше робоче місце, ввечері — зона для харчування.(бюджет: 2 000 - 3 000 грн)Куди покласти книги, косметику, роутер чи ключі? Замість дорогих комодів візьміть відкритий стелаж-етажерку або кілька настінних полиць. Це найдешевший вид меблів для зберігання. Сучасний стелаж:Давайте порахуємо, чи вклалися ми в бюджет:У вас навіть залишається 3 000 грн на доставку, збірку або купівлю гарного пледа та штор!Жити в орендованій квартирі — не означає жити в дискомфорті. Не бійтеся порожніх квартир. З Taburetka.ua ви можете вмеблювати житло за одні вихідні, не витрачаючи всі заощадження. Замовляйте все в одному місці, щоб зекономити на доставці, і насолоджуйтесь свободою у власному (хоч і тимчасовому) домі.