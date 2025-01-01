Хотіли подолати інженерні загородження: двоє чоловіків запропонували волинянці за гроші підвезти їх до прикордоння

Хотіли подолати інженерні загородження: двоє чоловіків запропонували волинянці за гроші підвезти їх до прикордоння
На Волині затримали двох порушників, які планували незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Нещодавно військовослужбовці Волинського прикордонного загону на території Дубечненської громади Ковельського району затримали двох чоловіків, які рухалися в напрямку державного кордону.

Затриманими виявилися 24-річні жителі Києва та Харківської області. Як згодом з’ясували оперативники, обидва молодики з метою нелегального перетину кордону прибули поїздом до Володимира, де орендували квартиру подобово. Для реалізації свого задуму порушники запропонували місцевій жительці підвезти їх до одного з прикордонних населених пунктів. 50-річна жінка погодилася на цю пропозицію за винагороду.

Однак їхня "мандрівка" закінчилася ще на пів дороги до мети – завдяки пильності та професіоналізму прикордонників, які ефективно протидіють незаконним спробам перетину кордону. У затриманих було вилучено спеціальне спорядження та засоби для подолання інженерних загороджень. У керманички правоохоронці також вилучили автомобіль, яким вона везла військовозобов’язаних до прикордоння.
Хотіли подолати інженерні загородження: двоє чоловіків запропонували волинянці за гроші підвезти їх до прикордоння

На порушників складено адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Водночас слідчі Національної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконна організація переправлення осіб через державний кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Люди жили під обстрілами: на Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини
Сьогодні, 16:06
Бюджетний переїзд: як повністю обставити орендовану квартиру меблями до 30 000 грн
Сьогодні, 15:45
Хотіли подолати інженерні загородження: двоє чоловіків запропонували волинянці за гроші підвезти їх до прикордоння
Сьогодні, 15:22
У Луцьку на перехресті проспектів Молоді та Відродження зіткнулися два авто
Сьогодні, 15:00
За рік шахраї ошукали волинян на понад 79 мільйонів
Сьогодні, 14:30
Медіа
відео
1/8