Хотіли подолати інженерні загородження: двоє чоловіків запропонували волинянці за гроші підвезти їх до прикордоння

На Волині затримали двох порушників, які планували незаконно перетнути кордон.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.Нещодавно військовослужбовці Волинського прикордонного загону на території Дубечненської громади Ковельського району затримали двох чоловіків, які рухалися в напрямку державного кордону.Затриманими виявилися 24-річні жителі Києва та Харківської області. Як згодом з’ясували оперативники, обидва молодики з метою нелегального перетину кордону прибули поїздом до Володимира, де орендували квартиру подобово. Для реалізації свого задуму порушники запропонували місцевій жительці підвезти їх до одного з прикордонних населених пунктів. 50-річна жінка погодилася на цю пропозицію за винагороду.Однак їхня "мандрівка" закінчилася ще на пів дороги до мети – завдяки пильності та професіоналізму прикордонників, які ефективно протидіють незаконним спробам перетину кордону. У затриманих було вилучено спеціальне спорядження та засоби для подолання інженерних загороджень. У керманички правоохоронці також вилучили автомобіль, яким вона везла військовозобов’язаних до прикордоння.На порушників складено адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Водночас слідчі Національної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконна організація переправлення осіб через державний кордон.