За рік шахраї ошукали волинян на понад 79 мільйонів
Сьогодні, 14:30
Саме на таку суму за 11 місяців 2025 року шахраї ошукали волинян – через їхню власну необережність і необдуману довірливість.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вони не просто вкрали ці гроші. Вони забрали те, що могло б врятувати воїнів. Але натомість ці гроші пішли в кишені злочинців.
Як розповідають у секторі протидії шахрайствам, за 11 місяців 2025 року зареєстровано майже 1700 таких випадків. Частина з них – розкрита, зловмисникам оголошені підозри. Однак складність шахрайств в тому, що спритники діють замасковано, використовують численні сім-картки, та навіть застосовують штучний інтелект.
«За кожним випадком шахрайствах — реальні люди, сімʼї, заощадження, які зникли в одну мить. Шахраї працюють цілодобово, стають нахабнішими та професійнішими.
Вони змінюють голоси, маскуються під банківських працівників, під ваших дітей, сусідів, під державні установи. І найстрашніше — вони діють швидше, ніж більшість людей встигають зрозуміти, що відбувається», - говорить Юрій Столярчук з профільного сектору.
Шахраї вигадують дедалі жорстокіші схеми:
- пишуть від імені ваших дітей і батьків,
- дзвонять, копіюючи голос працівника банку,
- зламують Instagram і Telegram,
- створюють фальшиві магазини й обіцяють «легкий заробіток»,
- «кидають» на передоплатах і «виграшах».
Що робити, якщо підозрюєте шахрайство?
Завжди передзвонюйте самостійно в банк на номер, що на картці.
Не переходьте за посиланнями, надісланими повідомленнями в різні месенджери.
Перевіряйте акаунти (тобто сторінки в соцмережах, облікові записи) знайомих і близьких голосом, а не повідомленням, просто подзвоніть їм.
Не робіть передоплат незнайомим продавцям.
Будьте підозрілими — це не параноя, це самозахист.
І найголовніше — не соромтеся повідомляти поліцію. Шахраї розраховують, що ви промовчите. Телефонуйте 102 одразу.
