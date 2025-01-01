За рік шахраї ошукали волинян на понад 79 мільйонів

Саме на таку суму за 11 місяців 2025 року шахраї ошукали волинян – через їхню власну необережність і необдуману довірливість.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Вони не просто вкрали ці гроші. Вони забрали те, що могло б врятувати воїнів. Але натомість ці гроші пішли в кишені злочинців.Як розповідають у секторі протидії шахрайствам, за 11 місяців 2025 року зареєстровано майже 1700 таких випадків. Частина з них – розкрита, зловмисникам оголошені підозри. Однак складність шахрайств в тому, що спритники діють замасковано, використовують численні сім-картки, та навіть застосовують штучний інтелект.«За кожним випадком шахрайствах — реальні люди, сімʼї, заощадження, які зникли в одну мить. Шахраї працюють цілодобово, стають нахабнішими та професійнішими.Вони змінюють голоси, маскуються під банківських працівників, під ваших дітей, сусідів, під державні установи. І найстрашніше — вони діють швидше, ніж більшість людей встигають зрозуміти, що відбувається», - говоритьз профільного сектору.- ⁠пишуть від імені ваших дітей і батьків,- ⁠дзвонять, копіюючи голос працівника банку,- ⁠зламують Instagram і Telegram,-⁠ ⁠створюють фальшиві магазини й обіцяють «легкий заробіток»,- ⁠«кидають» на передоплатах і «виграшах».Завжди передзвонюйте самостійно в банк на номер, що на картці.Не переходьте за посиланнями, надісланими повідомленнями в різні месенджери.Перевіряйте акаунти (тобто сторінки в соцмережах, облікові записи) знайомих і близьких голосом, а не повідомленням, просто подзвоніть їм.Не робіть передоплат незнайомим продавцям.Будьте підозрілими — це не параноя, це самозахист.І найголовніше — не соромтеся повідомляти поліцію. Шахраї розраховують, що ви промовчите. Телефонуйте 102 одразу.