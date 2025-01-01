Кожен герой прагне свого щастя: що покажуть у Волинському драмтеатрі 6 – 7 грудня

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.

Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 6 до 7 грудня.

Життєрадісна українська комедія, що дарує справжній настрій і щирий сміх.

У суботу ввечері, 6 грудня, о 17:00комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Класична історія про кохання й підступи, де серця молодих змагаються з хитрощами сватів. У виставі поєднані народний гумор, яскраві характери та музика, що надає оповіді особливої теплоти. Це легка й дотепна постановка, у якій кожен герой прагне свого щастя — попри всі перепони.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

У неділю, 7 грудня, о 12:00, на основній сцені – прем’єра пригодницького розслідування на дві дії «Веселі Роджерси та Примарний галеон». Режисер-постановник – Павло Гарбуз за однойменним твором Джонні Даддла. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
А що, коли тихе, спокійне містечко Нудноморськ пограбують?

– Нічого особливого, скажете ви. Таке трапляється в будь-якому місті.

Але що, коли Нудноморськ пограбують... примарні пірати?

– Примарні пірати?! – затамуєте подих ви.

Так! І цих розбійників неможливо перемогти. Бо як здолати примар?

Та навіть у морських потвор є слабке місце. Десь тут, у Нудноморську, захований Ключ Душ – той самий, що відкриває рундук Дейві Джонса, який може затягнути негідників у безодню. І хтось таки його відчинить. Може, це будете ви? А може – сусідський хлопчик? Чи молодий моряк, майже пірат, але добрий – Джим «Молодець» і його відважна подруга Матільда? Коли поліція безсила, а місто охопила паніка, за справу беруться сміливі й допитливі юні детективи…

У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».

Театр запрошує на виставу для сімейного перегляду!

У неділю ввечері, 7 грудня, о 17:00новорічна казка на одну дію «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).
Зимова історія для дітей і дорослих про хлопця Миколу, який жив у світі, де спілкувався з оленями, Ельфом-роботом, Святим Миколаєм та Сантою. Одного разу він закохується в дівчинку Ганнусю, і ця зустріч стає початком неймовірної історії.

