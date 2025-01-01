У Луцьку на перехресті проспектів Молоді та Відродження зіткнулися два авто

У Луцьку порушення правил проїзду перехресть спричинило ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора у Луцьку ми отримали повідомлення, що на перехресті проспекту Молоді та Відродження сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Citroen та Chevrolet. Патрульні встановили, що водій авто Citroen при виконанні маневру, повороту ліворуч, не надав переваги автомобілю Chevrolet, який рухався прямо в зустрічному напрямку. Внаслідок чого відбулося зіткнення, транспортні засоби отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.На водія Citroen склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.У поліції нагадують, що перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч.