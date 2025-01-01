«Від дзвінка до приїзду екіпажу - 5 хвилин»: історія про допомогу та як подзвонити до поліції Волині з-за кордону
Сьогодні, 13:36
Сьогодні до поліції звернулася лучанка. Вона хвилювалася за маму своєї подруги: жінка вже три дні не виходила на зв’язок, а телефон був вимкнений.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Донька наразі перебуває за кордоном і самостійно подзвонити на 102 не змогла - тому й попросила про допомогу знайому.
Оператори 102 швидко опрацювали звернення, а диспетчери одразу направили за адресою наряд сектору реагування патрульної поліції. За кілька хвилин інспектори Євгеній Тимощук та Віктор Шворак були на місці.
На щастя, усе обійшлося: з жінкою все добре - просто розрядився телефон. Поліцейські допомогли ввімкнути мобільний, зателефонувати доньці та заспокоїли заявницю, надіславши фото й повідомивши, що з пенсіонеркою все гаразд.
За словами заявниці, від моменту звернення до звіту від правоохоронців минуло близько пʼяти хвилин. Вона подякувала екіпажу за швидке реагування та людяність.
"Зважаючи на цю ситуацію, нагадуємо: з поліцією Волині можна зв’язатися навіть перебуваючи за кордоном - за номером 0332742158. Також ви можете написати або зателефонувати у месенджери за номером: 0672516281". - наголошують волинські поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Донька наразі перебуває за кордоном і самостійно подзвонити на 102 не змогла - тому й попросила про допомогу знайому.
Оператори 102 швидко опрацювали звернення, а диспетчери одразу направили за адресою наряд сектору реагування патрульної поліції. За кілька хвилин інспектори Євгеній Тимощук та Віктор Шворак були на місці.
На щастя, усе обійшлося: з жінкою все добре - просто розрядився телефон. Поліцейські допомогли ввімкнути мобільний, зателефонувати доньці та заспокоїли заявницю, надіславши фото й повідомивши, що з пенсіонеркою все гаразд.
За словами заявниці, від моменту звернення до звіту від правоохоронців минуло близько пʼяти хвилин. Вона подякувала екіпажу за швидке реагування та людяність.
"Зважаючи на цю ситуацію, нагадуємо: з поліцією Волині можна зв’язатися навіть перебуваючи за кордоном - за номером 0332742158. Також ви можете написати або зателефонувати у месенджери за номером: 0672516281". - наголошують волинські поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За рік шахраї ошукали волинян на понад 79 мільйонів
Сьогодні, 14:30
«Від дзвінка до приїзду екіпажу - 5 хвилин»: історія про допомогу та як подзвонити до поліції Волині з-за кордону
Сьогодні, 13:36
Патрульні у Луцьку повернули додому бабцю, яка заблукала
Сьогодні, 13:12
У бою на Харківщині поліг військовий із Волині
Сьогодні, 12:42