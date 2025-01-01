«Від дзвінка до приїзду екіпажу - 5 хвилин»: історія про допомогу та як подзвонити до поліції Волині з-за кордону

«Від дзвінка до приїзду екіпажу - 5 хвилин»: історія про допомогу та як подзвонити до поліції Волині з-за кордону
Сьогодні до поліції звернулася лучанка. Вона хвилювалася за маму своєї подруги: жінка вже три дні не виходила на зв’язок, а телефон був вимкнений.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Донька наразі перебуває за кордоном і самостійно подзвонити на 102 не змогла - тому й попросила про допомогу знайому.

Оператори 102 швидко опрацювали звернення, а диспетчери одразу направили за адресою наряд сектору реагування патрульної поліції. За кілька хвилин інспектори Євгеній Тимощук та Віктор Шворак були на місці.

На щастя, усе обійшлося: з жінкою все добре - просто розрядився телефон. Поліцейські допомогли ввімкнути мобільний, зателефонувати доньці та заспокоїли заявницю, надіславши фото й повідомивши, що з пенсіонеркою все гаразд.

За словами заявниці, від моменту звернення до звіту від правоохоронців минуло близько пʼяти хвилин. Вона подякувала екіпажу за швидке реагування та людяність.
"Зважаючи на цю ситуацію, нагадуємо: з поліцією Волині можна зв’язатися навіть перебуваючи за кордоном - за номером 0332742158. Також ви можете написати або зателефонувати у месенджери за номером: 0672516281". - наголошують волинські поліцейські.

