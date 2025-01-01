У бою на Харківщині поліг військовий із Волині
Сьогодні, 12:42
У Торчинській громаді з глибоким сумом підтвердили загибель земляка, воїна, захисника України Валентина Василюка.
Про це йдеться у повідомленні громади у фейсбуці.
Валентин Василюк, солдат мотопіхотного підрозділу, загинув 21 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання та захисту Батьківщини на Харківщині. Він до останнього подиху стояв за мир і свободу, за кожного з нас.
«Це велика біль для родини, для нашої громади, для всієї України. Висловлюємо щирі співчуття матері — Наталії Миколаївні, рідним і близьким. Немає слів, які могли б зменшити цей біль, але ми разом у скорботі та вдячності за його подвиг. Герої не вмирають. Вони залишаються у серцях живих — у світлі своєї відданості і мужності», - зазначили у громаді.
Про дату та час зустрічі Героя повідомлять додатково.
«Вічна пам’ять та шана нашому Захиснику. Слава Україні! Героям слава!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні громади у фейсбуці.
Валентин Василюк, солдат мотопіхотного підрозділу, загинув 21 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання та захисту Батьківщини на Харківщині. Він до останнього подиху стояв за мир і свободу, за кожного з нас.
«Це велика біль для родини, для нашої громади, для всієї України. Висловлюємо щирі співчуття матері — Наталії Миколаївні, рідним і близьким. Немає слів, які могли б зменшити цей біль, але ми разом у скорботі та вдячності за його подвиг. Герої не вмирають. Вони залишаються у серцях живих — у світлі своєї відданості і мужності», - зазначили у громаді.
Про дату та час зустрічі Героя повідомлять додатково.
«Вічна пам’ять та шана нашому Захиснику. Слава Україні! Героям слава!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Від дзвінка до приїзду екіпажу - 5 хвилин»: історія про допомогу та як подзвонити до поліції Волині з-за кордону
Сьогодні, 13:36
Патрульні у Луцьку повернули додому бабцю, яка заблукала
Сьогодні, 13:12
У бою на Харківщині поліг військовий із Волині
Сьогодні, 12:42
СБУ затримала колишнього першого заступника глави Міненерго
Сьогодні, 12:33