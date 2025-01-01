У бою на Харківщині поліг військовий із Волині

У Торчинській громаді з глибоким сумом підтвердили загибель земляка, воїна, захисника УкраїниПро це йдеться у повідомленні громади у фейсбуці.Валентин Василюк, солдат мотопіхотного підрозділу, загинув 21 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання та захисту Батьківщини на Харківщині. Він до останнього подиху стояв за мир і свободу, за кожного з нас.«Це велика біль для родини, для нашої громади, для всієї України. Висловлюємо щирі співчуття матері —, рідним і близьким. Немає слів, які могли б зменшити цей біль, але ми разом у скорботі та вдячності за його подвиг. Герої не вмирають. Вони залишаються у серцях живих — у світлі своєї відданості і мужності», - зазначили у громаді.Про дату та час зустрічі Героя повідомлять додатково.«Вічна пам’ять та шана нашому Захиснику. Слава Україні! Героям слава!» - йдеться у повідомленні.