На Волині судили жительку Луганщини, яка співпрацювала з окупантами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 50-річну жительку Луганської області винуватою у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Доведено, що після окупації населених пунктів Марківської селищної територіальної громади військами країни-агресора жінка добровільно обійняла посаду начальника відділу у так званій «адміністрації Марківського району луганської народної республіки», а згодом – начальника відділу в «адміністрації Марківського муніципального округу днр».Вона разом з іншими представниками незаконних органів влади, створених на окупованій території, забезпечувала реалізацію державної політики росії для подальшого встановлення влади окупантів, штучного створення у місцевих мешканців переконань про незворотність і стабільність існування на теренах Луганської області влади рф та ідей «російського світу».Суд призначив їй покарання у виді дев'яти років позбавлення волі з позбавленням на 15 років права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю і з конфіскацією майна.