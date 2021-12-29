Понад 400 волинянок отримали звання «Мати-героїня»

Понад 400 волинянок отримали звання «Мати-героїня»
412 волинянок отримали почесне звання «Мати-героїня». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

29 січня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 33/2024 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».
Зокрема, за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 412 волинянок, які проживають у:
• Володимирському районі – 17;
• Камінь-Каширському районі – 135;
• Ковельському районі – 99;
• Луцькому районі – 123;
• м. Володимирі – 3;
• м. Ковелі – 15;
• м. Луцьку – 14;
• м. Нововолинську – 6.
Особам, удостоєним почесного звання, будуть вручені нагрудний знак, посвідчення до почесного звання встановленого зразка та виплатять одноразову винагороду у 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. На сьогоднішній день ця сума становить 30 280 гривень.

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Теги: Волинь, мати-героїня
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