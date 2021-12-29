Понад 400 волинянок отримали звання «Мати-героїня»





Про це повідомили у Волинській ОВА.



29 січня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 33/2024 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».

Зокрема, за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 412 волинянок, які проживають у:

• Володимирському районі – 17;

• Камінь-Каширському районі – 135;

• Ковельському районі – 99;

• Луцькому районі – 123;

• м. Володимирі – 3;

• м. Ковелі – 15;

• м. Луцьку – 14;

• м. Нововолинську – 6.

Особам, удостоєним почесного звання, будуть вручені нагрудний знак, посвідчення до почесного звання встановленого зразка та виплатять одноразову винагороду у 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. На сьогоднішній день ця сума становить 30 280 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 412 волинянок отримали почесне звання «Мати-героїня». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.Про це повідомили у Волинській ОВА.29 січня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 33/2024 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».Зокрема, за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 412 волинянок, які проживають у:• Володимирському районі – 17;• Камінь-Каширському районі – 135;• Ковельському районі – 99;• Луцькому районі – 123;• м. Володимирі – 3;• м. Ковелі – 15;• м. Луцьку – 14;• м. Нововолинську – 6.Особам, удостоєним почесного звання, будуть вручені нагрудний знак, посвідчення до почесного звання встановленого зразка та виплатять одноразову винагороду у 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. На сьогоднішній день ця сума становить 30 280 гривень.

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