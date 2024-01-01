На Волині з'явилися перші поліцейські офіцерки громад

Аліна та Іванна – перші поліцейські офіцерки громад у Волинській області.Жінки разом зі своїми десятьма колегами-чоловіками пройшли у Вінниці спеціальний курс навчання і віднині нестимуть службу ще в 12 громадах області, - повідомляють у поліції Волинської області.28-річна, старший лейтенант поліції, працюватиме у Володимирі, до сфери її обслуговування належатимуть кілька вулиць древнього міста, а це – більше десяти тисяч мешканців.Усі вони знатимуть Аліну та в будь-яку пори доби зможуть звернутись по допомогу. Адже це – головне завдання ПОГів: бути поруч там, де потрібні, і жити на тій території, де несеш службу.Чоловік у неї – військовий, виховують 7-річну донечку. Поліцейська каже, що побут у сім’ї давно налагоджений (раніше працювала дільничною інспекторкою), дитина достатньо самостійна, тож вона цілком може віддаватись роботі.Щодо якості навчання, то Аліна під значним враженням. Адже все відбувалось практично та інтерактивно, було чимало нового. А головне – що поруч проходили навчання свідомі та цілеспрямовані офіцери, які допомагали і підтримували, всі були налаштовані служити на благо своїх громад.«Я люблю свою громаду, а вона любить мене», - так відгукується про Павлівську громаду капітан поліції. 39-річна поліцейська віднині нестиме службу на території 20 населених пунктів, де проживає понад 9 тисяч людей. Багато років жінка працювала старшою дільничною в Іваничах та Горохові, тож проблематику місцевих мешканців знає і вміє вирішувати.Син поліцейської вже повнолітній і має свою сім’ю, інші члени родини не проти, що Іванна тепер ще більше відаватиме часу службі на благо громади. Та й сама жінка щаслива, що може бути корисною в такий час.Щодо навчання, то вона відзначає хороший рівень викладання тактики та вогневої підготовки, а також нові навички у спілкуванні з людьми та публічних виступах, адже наші ПОГи постійно звітують про свою роботу саме перед громадою. Також сподобалось, що викладачі давали різні сценарії розвитку подій, а офіцерам треба було шукати якомога кращі виходи з різних ситуацій.Окрім того, за час навчання Іванна двічі здавала кров для потреб, адже є багатолітньою доноркою.Наразі в 41 громаді Волині несе службу 61 поліцейський офіцер.