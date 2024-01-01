24 лютого на Волині: гортаючи календар
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День народження відзначає директор Гіркополонківського ліцею Боратинської сільської ради Мацялка Василь Іванович (на фото). Він понад 35 років очолює школу у селі Гірка Полонка. У громаді його знають не тільки як педагога, а й як історика і краєзнавця, талановитого співака та патріота.
Інформаційне агентство ВолиньPost зичить імениннику невпинного руху вперед, здійснення усіх планів та сподівань та душевного щастя. Нехай шана Ваших учнів і колег буде подякою Вам за плідну працю, чуйність та наставництво.
Також день народження сьогодні відзначають волинський журналіст Роман Жижара та директор Луцького педагогічного коледжу Петро Бойчук.
День ангела 24 лютого святкують Влас, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Федора.
Також віряни Православної церкви України вшановують перще і друге знайдення голови Іоана Предтечі.
Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.
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Інформаційне агентство ВолиньPost зичить імениннику невпинного руху вперед, здійснення усіх планів та сподівань та душевного щастя. Нехай шана Ваших учнів і колег буде подякою Вам за плідну працю, чуйність та наставництво.
Також день народження сьогодні відзначають волинський журналіст Роман Жижара та директор Луцького педагогічного коледжу Петро Бойчук.
День ангела 24 лютого святкують Влас, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Федора.
Також віряни Православної церкви України вшановують перще і друге знайдення голови Іоана Предтечі.
Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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