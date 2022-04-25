У Луцьку презентували нові весняні марки

"І буде весна!". Поштовий випуск з такою назвою присвятили другій річниці повномасштабного вторгнення та 10-річчю українсько-російської війни.Урочисте погашення поштових марок відбулося за участі першого заступника голови обласної ради Юрія Поліщука, військовослужбовців, філателістів та громадськості, - повідомили у Волинській обласній раді.«Весна завжди асоціюється зі змінами, відновленням, зародженням нового життя. І ми розуміємо, що завдяки нашим захисникам, нашим Збройним Силам України ми з вами можемо працювати та допомагати армії», - зазначила очільниця Волинської філії АТ «Укрпошта»Поштовий блок «І буде весна!» складається з 4 марок, на яких зображено найвідоміші та знакові світлин воєнного часу: захоплення аеропорту «Бельбек», з якого розпочалась окупація Криму, фото авторства польського художника Kуби Камінського; воїн у променях сонця на «Азовсталі» – легендарний автопортрет, зроблений захисником Дмитром Козацьким під час героїчної оборони Маріупольської «фортеці»;весілля медиків-волонтерів у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові;світлина рук піхотинця 28-ї бригади з позивним «Сніжок», яке зафіксував Максим Дондюк за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута в березні 2023 році.«Цей випуск марок надзвичайно важливий, адже тут відтворено найпам’ятніші події за десятиріччя війни. Українсько-московська війна розпочалася з кримських подій і апогеєм став початок повномасштабного вторгнення. Весна обов’язково переможе, Україна обов’язково переможе, якщо кожен із нас буде працювати задля цього», - наголосив перший заступник голови обласної радиСержант 128 гірсько-штурмової бригадиподякував колективу «Укрпошти» за те, що допомагають військовим та долучаються до майбутньої перемоги.«Ви робите великий внесок в те, щоб люди пам’ятали про війну та увіковічуєте її в історії України і світу», - підкреслив військовослужбовець.Тираж блоку марок складає 250 тисяч примірників. Традиційно частина виручених за поштівку коштів буде спрямована на підтримку об’єднаних сил оборони.