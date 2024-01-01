На Волині створять безбар'єрні простори у п'яти громадах

На Волині створять безбар'єрні простори у п'яти громадах
Ще три територіальні громади області включені до переліку територіальних громад, які братимуть участь в експериментальному проєкті із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.

Зокрема, це Зимнівська, Литовезька та Турійська ТГ, - повідомляють у Волинській ОВА.

Окрім того, такий простір вже працює у Нововолинську, ще один планують відкрити у Поромівській громаді.

Наразі до проєкту уже долучилися 95 територіальних громад з різних областей України. Найближчим часом там будуть організовані Центри життєстійкості - безбар’єрні, безпечні простори, де кожен зможе отримати психосоціальну підтримку та інші послуги.

Нагадаємо, що кожна територіальна громада України може долучитися до пілотного проєкту і відкрити такий простір для своїх мешканців. Єдина умова участі – виділити та утримувати приміщення. Зі свого боку, Міністерство фінансує оплату роботи фахівців та залучених спеціалістів, закупівлю необхідних матеріалів для проведення занять, а також - за підтримки партнерів ВООЗ та ЮНІСЕФ - навчає надавачів соціальних послуг.

Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики України і є складовою Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" Першої леді Олени Зеленської.

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Теги: Волинь, допомога, громади
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