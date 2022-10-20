В Україні представили нову машину для розмінування на шасі трактора

В Україні представили нову машину для розмінування на шасі трактора
В Україні представили третю вітчизняну модель машини для розмінування на шасі цивільного трактора Т-156.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посинанням на офіційний сайт Міністерства економіки України.

Презентація нової моделі відбулася 21 лютого 2024 року за участі заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного на одному з випробувальних полігонів.

Нову модель вітчизняної машини для розмінування створила київська компанія efarm pro разом із “Завод Кобзаренка”.

Розробка нових зразків машин відбувається в межах акселераційної програми для українських підприємців, які мають інноваційні рішення у сфері гуманітарного розмінування.

За словами міністра економіки Ігоря Безкаравайного, українська машина нічим не поступається західним аналогам та здатна очищати за годину 1 тисячу квадратних метрів землі.

Він зазначив, що таку саму площу здатна проходити й хорватська DOK-ING MV-10. Під час випробування була продемонстрована висока щільність обробки землі, яка становить 2 сантиметри між смугами очищення.

Нині розробники машини готуються до сертифікації та серійного виробництва. Завдяки співпраці з виробником не потрібно буде шукати запасні частини.

Нагадаємо, раніше, рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшла перша вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування.

Спецтехніку придбали за кошти обласного бюджету Харківської області.

27 жовтня машину передали фахівцям Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС.
В Україні представили нову машину для розмінування на шасі трактора

Прототип проходив випробування 4 місяці. Машина за цей період підірвала більш як 300 протипіхотних мін. Вона вже отримала сертифікат відповідності, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій. Її розробили місцеві виробники на шасі гусеничного трактора харківського виробництва.

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Теги: Україна, війна, розміновування
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