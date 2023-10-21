Нацбанк випустив 50-гривневу банкноту з новим дизайном





Усього випустили 300 тис. таких банкнот у сувенірній упаковці). Вони мають серію ЄС з номерами 0000001-0300000, повідомляє "Газета ua", посилаючись на пресслужбу НБУ.



"Банкнота присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії", - йдеться у повідомленні.



Це вже друга пам'ятна банкнота, яку НБУ випустив з початку повномасштабного вторгнення Росії.



Дизайн пам'ятної банкноти "Єдність рятує світ" створили художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк України ввів в обіг пам'ятну банкноту "Єдність рятує світ".Усього випустили 300 тис. таких банкнот у сувенірній упаковці). Вони мають серію ЄС з номерами 0000001-0300000, повідомляє "Газета ua", посилаючись на пресслужбу НБУ."Банкнота присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії", - йдеться у повідомленні.Це вже друга пам'ятна банкнота, яку НБУ випустив з початку повномасштабного вторгнення Росії.Дизайн пам'ятної банкноти "Єдність рятує світ" створили художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.

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