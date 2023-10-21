Нацбанк випустив 50-гривневу банкноту з новим дизайном

Нацбанк випустив 50-гривневу банкноту з новим дизайном
Нацбанк України ввів в обіг пам'ятну банкноту "Єдність рятує світ".

Усього випустили 300 тис. таких банкнот у сувенірній упаковці). Вони мають серію ЄС з номерами 0000001-0300000, повідомляє "Газета ua", посилаючись на пресслужбу НБУ.

"Банкнота присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Це вже друга пам'ятна банкнота, яку НБУ випустив з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Дизайн пам'ятної банкноти "Єдність рятує світ" створили художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.


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Теги: гроші, Нацбанк, Україна
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