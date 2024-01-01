В авто української дипломатки митники знайшли 141 тисячу пачок сигарет

В авто української дипломатки митники знайшли 141 тисячу пачок сигарет
Угорські митники виявили кількасот ящиків сигарет у мікроавтобусі, яким в Угорщину через пункт пропуску «Захонь-Чоп» їхала дружина українського дипломата Лариса Шмельова. У автомобілі з дипломатичним маркуванням знайшли понад 140 тисяч пачок цигарок. Водія затримали, йому загрожує 8 років в’язниці.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи угорські митники затримали автівку, в якій їхала дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Лариса Шмельова, а за кермом був водій Марʼян Крушельницький, - пише Zaxid.net.

Як розповіли у податковій та митній адміністрації Угорщини 23 лютого, незважаючи на те, що мікроавтобус з України був з дипломатичним маркуванням, митники все ж відправили його у вантажне приміщення для огляду.

«Водій автомобіля та його попутниця, чоловік якої є дипломатом, стверджували, що вони не перевозили товари, які підлягають декларуванню. Двері були опечатані паперовою биркою з українською печаткою, що засвідчує дипломатичний імунітет. Коли наші співробітники повідомили, що збираються перевірити автобус, водій та його пасажирка не погодилися, зачинилися в транспортному засобі та почали телефонувати. Скориставшись моментом, один із податківців зумів відчинити двері автомобіля через вікно», – інформують угорські митники.

У мікроавтобусі в картонних коробках, загорнутих у чорну фольгу, виявили 141 тис. пачок сигарет. Водія взяли під варту, запобіжний захід йому обиратиме угорський суд. За шахрайство, що могло завдати Угорщині понад чверть мільярда форинтів збитків, йому загрожує 8 років ув’язнення. Ларисі Шмельовій через її дипломатичний імунітет дозволили залишити місце події.

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Теги: Україна, митниця, Угорщина, контрабанда
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