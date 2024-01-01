У Луцьку виявили перевищення шкідливих речовин в повітрі





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вночі 23 лютого на стаціонарному пості спостежень на вул. Рівненський фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.



Зокрема, фіксували перевищення: в 1,4 рази діоксиду азоту.



Нагадаємо, метеостанції на Волині хочуть автоматизувати. Про це повідомили у Волинській ОВА. Перша автоматизована станція буде встановлена у Ковелі.

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