У Луцьку виявили перевищення шкідливих речовин в повітрі
Сьогодні, 23:17
В обласному центрі Волині виявили шкідливі речовини в атмосферному повітрі.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вночі 23 лютого на стаціонарному пості спостежень на вул. Рівненський фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.
Зокрема, фіксували перевищення: в 1,4 рази діоксиду азоту.
Нагадаємо, метеостанції на Волині хочуть автоматизувати. Про це повідомили у Волинській ОВА. Перша автоматизована станція буде встановлена у Ковелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вночі 23 лютого на стаціонарному пості спостежень на вул. Рівненський фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.
Зокрема, фіксували перевищення: в 1,4 рази діоксиду азоту.
Нагадаємо, метеостанції на Волині хочуть автоматизувати. Про це повідомили у Волинській ОВА. Перша автоматизована станція буде встановлена у Ковелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку виявили перевищення шкідливих речовин в повітрі
Сьогодні, 23:17
На Волині з'явилися перші поліцейські офіцерки громад
Сьогодні, 22:38
Понад 400 волинянок отримали звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 21:16
Українські воїни збили цінний російський літак А-50
Сьогодні, 20:23