У Луцьку виявили перевищення шкідливих речовин в повітрі

У Луцьку виявили перевищення шкідливих речовин в повітрі
В обласному центрі Волині виявили шкідливі речовини в атмосферному повітрі.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі 23 лютого на стаціонарному пості спостежень на вул. Рівненський фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.

Зокрема, фіксували перевищення: в 1,4 рази діоксиду азоту.

Нагадаємо, метеостанції на Волині хочуть автоматизувати. Про це повідомили у Волинській ОВА. Перша автоматизована станція буде встановлена у Ковелі.

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Теги: Волинь, Луцьк, атмосферне повітря
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