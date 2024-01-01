Залишилася дружина і двоє дітей: на Луганщині загинув 23-річний воїн з Волині
Сьогодні, 21:57
Вишнівська громада знову зазнала тяжкої втрати - захищаючи свободу та територіальну цілісність України загинув військовослужбовець
Михайло Рубан.
Про це повідомляють у Вишнівській громаді.
21 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту Батьківщини на Луганщині загинув солдат, житель села Руда, Рубан Михайло Миколайович 2001 року народження.
Героя з війни чекали дружина та двоє дітей...
Про дату та час зустрічі полеглого бійця на рідній землі, про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.
З метою вшанування пам’яті загиблого Михайла Рубана у Вишнівській територіальній громаді з 23 по 25 лютого 2024 року оголошено Дні жалоби.
"На знак скорботи за загиблим просимо:
• забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності;
• вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;
• обмежити проведення розважальних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства", - повідомляють на сторінці громади.
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Михайло Рубан.
Про це повідомляють у Вишнівській громаді.
21 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту Батьківщини на Луганщині загинув солдат, житель села Руда, Рубан Михайло Миколайович 2001 року народження.
Героя з війни чекали дружина та двоє дітей...
Про дату та час зустрічі полеглого бійця на рідній землі, про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.
З метою вшанування пам’яті загиблого Михайла Рубана у Вишнівській територіальній громаді з 23 по 25 лютого 2024 року оголошено Дні жалоби.
"На знак скорботи за загиблим просимо:
• забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності;
• вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;
• обмежити проведення розважальних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства", - повідомляють на сторінці громади.
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