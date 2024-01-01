Наркоторговець на Волині заробив кримінал ще й за шахрайство

Волинянина суд визнав винним у шахрайстві і наркозлочинах, призначивши покарання у вигляді шести років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем села Вербка Ковельського районута неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 307 КК України).У червні-вересні 2023 року правоохоронці задокументували факти продажу волинянином у Ковелі психотропу PVP та кетаміну, у тому числі через «закладки».Щоправда, одного разу під виглядом психотропної речовини він збув громадянці порошок, який її не містив.Чоловік перебуває під вартою.Згідно із вироком суду, наступних шість років він відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.Досудове розслідування: Ковельський РВП ГУНП в області.