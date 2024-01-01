Наркоторговець на Волині заробив кримінал ще й за шахрайство

Наркоторговець на Волині заробив кримінал ще й за шахрайство
Волинянина суд визнав винним у шахрайстві і наркозлочинах, призначивши покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем села Вербка Ковельського району шахрайства та неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 307 КК України).

У червні-вересні 2023 року правоохоронці задокументували факти продажу волинянином у Ковелі психотропу PVP та кетаміну, у тому числі через «закладки».

Щоправда, одного разу під виглядом психотропної речовини він збув громадянці порошок, який її не містив.

Чоловік перебуває під вартою.

Згідно із вироком суду, наступних шість років він відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.

Досудове розслідування: Ковельський РВП ГУНП в області.

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Теги: суд, Волинь
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