На Волині відкрили виставку «Скільки ще?»

На Волині відкрили виставку «Скільки ще?»
У Нововолинському історичному музеї стартувала виставка під назвою «Скільки ще?»

Про це у телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.

На ній представлені фото з життя громади Нововолинська в перші дні повномасштабного вторгнення. На них - зустріч переселенців, перші прощання з Героями, допомога військовим.
На Волині відкрили виставку «Скільки ще?»

Також розміщені трофеї, які музею подарували волонтери.
На Волині відкрили виставку «Скільки ще?»

«Виставка діятиме протягом двох тижнів. Долучайтеся. Історичний музей, другий поверх», - зазначив міський голова.
На Волині відкрили виставку «Скільки ще?»

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Теги: виставка, Волинь
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