На Волині відкрили виставку «Скільки ще?»
Сьогодні, 18:49
У Нововолинському історичному музеї стартувала виставка під назвою «Скільки ще?»
Про це у телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
На ній представлені фото з життя громади Нововолинська в перші дні повномасштабного вторгнення. На них - зустріч переселенців, перші прощання з Героями, допомога військовим.
Також розміщені трофеї, які музею подарували волонтери.
«Виставка діятиме протягом двох тижнів. Долучайтеся. Історичний музей, другий поверх», - зазначив міський голова.
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Про це у телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
На ній представлені фото з життя громади Нововолинська в перші дні повномасштабного вторгнення. На них - зустріч переселенців, перші прощання з Героями, допомога військовим.
Також розміщені трофеї, які музею подарували волонтери.
«Виставка діятиме протягом двох тижнів. Долучайтеся. Історичний музей, другий поверх», - зазначив міський голова.
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