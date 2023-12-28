На Волині відкрили виставку «Скільки ще?»





Про це у телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.



На ній представлені фото з життя громади Нововолинська в перші дні повномасштабного вторгнення. На них - зустріч переселенців, перші прощання з Героями, допомога військовим.



Також розміщені трофеї, які музею подарували волонтери.



«Виставка діятиме протягом двох тижнів. Долучайтеся. Історичний музей, другий поверх», - зазначив міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинському історичному музеї стартувала виставка під назвою «Скільки ще?»Про це у телеграмі повідомляє мер НововолинськаНа ній представлені фото з життя громади Нововолинська в перші дні повномасштабного вторгнення. На них - зустріч переселенців, перші, допомога військовим.Також розміщені трофеї, які музею подарували волонтери.«Виставка діятиме протягом двох тижнів. Долучайтеся. Історичний музей, другий поверх», - зазначив міський голова.

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