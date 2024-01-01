Гайд для користувачів: чим корисний портал Дія.Бізнес для підприємців





Понад 160 бізнес-ідей для старту власної справи, 13 освітніх онлайн-курсів, 60+ безоплатних онлайн та офлайн консультацій, маркетплейс фінансових можливостей для підприємців, експортний гайд та успішні кейси підприємців — розповідаємо коротко про всі можливості платформи в зручному гайді від команди центру Дія.Бізнес у Луцьку.







ЗНАЙДІТЬ ІДЕЮ ТА ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ



На порталі розміщено 160+ бізнес-ідей для заснування власної справи за різними напрямами.



Ознайомтеся з прикладом бізнес-ідеї: що потрібно для початку власної справи; які інвестиції, обладнання необхідні для старту власного бізнесу. Отримайте перелік необхідних документів та завантажте вже готові шаблони робочих документів.



НАВЧАЙТЕСЯ БАЗОВИМ НАВИЧКАМ ПІДПРИЄМЦЯ







У Національній онлайн-школі для підприємців ви можете самостійно пройти безоплатні навчальні курси для розвитку власного бізнесу.



Навчання в Національній онлайн-школі для підприємців відбувається у форматі освітніх серіалів. У межах кожного навчального серіалу потенційні та діючі підприємці зможуть подивитися серії, пройти тестування, отримати додаткові корисні матеріали, пройти фінальний тест та отримати сертифікат про завершення курсу. На порталі доступно 13 освітніх курсів з актуальних тем — від просування бізнесу в соціальних мережах до фінансової грамотності та управління командою.



Також долучайтеся до безоплатних освітніх програм та вебінарів, які допоможуть розібратись у тонкощах ведення підприємницької діяльності, засвоїти комплексні знання та практичні навички, необхідні для успішного старту та розвитку бізнесу.



ОТРИМАЙТЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ







На порталі доступно 60+ безоплатних онлайн-консультацій від досвідчених експертів з питань маркетингу, фінансів, продажів, систематизації бізнес-процесів, юридичної допомоги, оподаткування, експорту, грантів, ветеранського бізнесу, жіночого та соціального підприємництва, а також інших напрямів.



Отримайте рекомендації від провідних експертів щодо вирішення ваших питань.



Для цього необхідно оформити первинну консультацію: оберіть зручний для себе формат консультації, зареєструйтесь і зарезервуйте час у календарі. Далі розкажіть хелперу про свою ідею чи бізнес. Консультант підготує персональний план дій — Дорожню карту рекомендацій щодо фахових консультацій та корисних матеріалів згідно з вашим запитом. Після цього ви зможете запланувати наступні консультації та закрити власні потреби в інформації.



ОТРИМАЙТЕ ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ ДЛЯ БІЗНЕСУ



Не знаєте де шукати фінансування?



Знайдіть можливі джерела фінансування саме для вашого бізнесу на порталі Дія.Бізнес у розділі Фінансування.



Серед представлених фінансових інструментів для підтримки та розвитку бізнесу — кредити, фінансовий лізинг, грантові, державні, регіональні та міжнародні програми для підприємців.



Маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу — це те місце, де підприємці можуть обрати для себе необхідну фінансову програму, прочитати детальні умови отримання фінансування та звернутися безпосередньо до банківських та інших установ.



Не втрачайте можливість здобути фінансовий успіх у бізнесі.



МАСШТАБУЙТЕ ВЛАСНИЙ БІЗНЕС — НАВЧАЙТЕСЯ ЕКСПОРТУВАТИ







Все, що треба знати про експорт для підприємців зібрано у розділі Експортний напрям Дія.Бізнес. Тут ви можете дізнатися всю актуальну інформацію для розвитку та підтримки експортерів: аналіз країн та ринків світу, огляди індустрій, торговельні місії та міжнародні виставки, а також інструменти для пошуку партнерів.



Хочете знайти партнерів та налагодити співпрацю з іноземними компаніями? Зареєструйтесь у Каталозі українських експортерів в розділі Експортний напрям Дія.Бізнес.



Ви, український виробник товарів та послуг та прагнете охопити нові ринки?



Тоді скористайтеся сервісом «Запити на партнерство», ознайомтеся з актуальними пропозиціями від іноземних компаній та запропонуйте співпрацю закордонним партнерам.



Також оцініть готовність вашого бізнесу до експорту. Пройдіть тест, який допоможе оцінити ваші сильні та слабкі сторони при виході на новий міжнародний

ринок та вибудувати експортну стратегію.



І це ще не все — скористайтеся іншими доступними сервісами та послугами з експорту на порталі Дія.Бізнес та зверніться до бізнес-консультанта за консультацією з напряму Масштабування та експорт.



ДІЛИМОСЯ УСПІШНИМИ КЕЙСАМИ ТА АКТУАЛЬНИМИ НОВИНАМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ







Ніщо так не надихає розвиватися та масштабуватися як історії успіху підприємців. У розділі «Кейси та новини» ви може отримати ціні поради, рекомендації або ж просто прочитати про шлях розвитку того чи іншого бізнесу, його невдачі та перемоги. А також дізнатися актуальні новини про можливості для розвитку власної справи — грантові та навчальні програми, корисні вебінари та законодавчі та податкові нововведення.



Використовуйте всі доступні можливості на кожному етапі розвитку бізнесу, вчіться на досвіді інших та удосконалюйте власні навички та компетенції.



Слідкуйте за нашими новинами у соціальних мережах —



Довідково:



Дія.Бізнес — масштабний національний проєкт із розвитку підприємництва та експорту, який був ініційований Міністерством цифрової трансформації України у лютому 2020 року.

З травня 2021 року проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації України спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту — державною установою, яка відповідає за розвиток та підтримку українського підприємництва на внутрішньому та зовнішніх ринках.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Портал Дія.Бізнес — платформа можливостей для мікро-, малого та середнього бізнесу, а також тих, хто тільки планує започаткувати власну справу.Понад 160 бізнес-ідей для старту власної справи, 13 освітніх онлайн-курсів, 60+ безоплатних онлайн та офлайн консультацій, маркетплейс фінансових можливостей для підприємців, експортний гайд та успішні кейси підприємців — розповідаємо коротко про всі можливості платформи в зручному гайді від команди центру Дія.Бізнес у Луцьку.На порталі розміщено 160+ бізнес-ідей для заснування власної справи за різними напрямами.Ознайомтеся з прикладом бізнес-ідеї: що потрібно для початку власної справи; які інвестиції, обладнання необхідні для старту власного бізнесу. Отримайте перелік необхідних документів та завантажте вже готові шаблони робочих документів.У Національній онлайн-школі для підприємців ви можете самостійно пройти безоплатні навчальні курси для розвитку власного бізнесу.Навчання в Національній онлайн-школі для підприємців відбувається у форматі освітніх серіалів. У межах кожного навчального серіалу потенційні та діючі підприємці зможуть подивитися серії, пройти тестування, отримати додаткові корисні матеріали, пройти фінальний тест та отримати сертифікат про завершення курсу. На порталі доступно 13 освітніх курсів з актуальних тем — від просування бізнесу в соціальних мережах до фінансової грамотності та управління командою.Також долучайтеся до безоплатних освітніх програм та вебінарів, які допоможуть розібратись у тонкощах ведення підприємницької діяльності, засвоїти комплексні знання та практичні навички, необхідні для успішного старту та розвитку бізнесу.На порталі доступно 60+ безоплатних онлайн-консультацій від досвідчених експертів з питань маркетингу, фінансів, продажів, систематизації бізнес-процесів, юридичної допомоги, оподаткування, експорту, грантів, ветеранського бізнесу, жіночого та соціального підприємництва, а також інших напрямів.Отримайте рекомендації від провідних експертів щодо вирішення ваших питань.Для цього необхідно оформити первинну консультацію: оберіть зручний для себе формат консультації, зареєструйтесь і зарезервуйте час у календарі. Далі розкажіть хелперу про свою ідею чи бізнес. Консультант підготує персональний план дій — Дорожню карту рекомендацій щодо фахових консультацій та корисних матеріалів згідно з вашим запитом. Після цього ви зможете запланувати наступні консультації та закрити власні потреби в інформації.Не знаєте де шукати фінансування?Знайдіть можливі джерела фінансування саме для вашого бізнесу на порталі Дія.Бізнес у розділі Фінансування.Серед представлених фінансових інструментів для підтримки та розвитку бізнесу — кредити, фінансовий лізинг, грантові, державні, регіональні та міжнародні програми для підприємців.Маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу — це те місце, де підприємці можуть обрати для себе необхідну фінансову програму, прочитати детальні умови отримання фінансування та звернутися безпосередньо до банківських та інших установ.Не втрачайте можливість здобути фінансовий успіх у бізнесі.Все, що треба знати про експорт для підприємців зібрано у розділі Експортний напрям Дія.Бізнес. Тут ви можете дізнатися всю актуальну інформацію для розвитку та підтримки експортерів: аналіз країн та ринків світу, огляди індустрій, торговельні місії та міжнародні виставки, а також інструменти для пошуку партнерів.Хочете знайти партнерів та налагодити співпрацю з іноземними компаніями? Зареєструйтесь у Каталозі українських експортерів в розділі Експортний напрям Дія.Бізнес.Ви, український виробник товарів та послуг та прагнете охопити нові ринки?Тоді скористайтеся сервісом «Запити на партнерство», ознайомтеся з актуальними пропозиціями від іноземних компаній та запропонуйте співпрацю закордонним партнерам.Також оцініть готовність вашого бізнесу до експорту. Пройдіть тест, який допоможе оцінити ваші сильні та слабкі сторони при виході на новий міжнароднийринок та вибудувати експортну стратегію.І це ще не все — скористайтеся іншими доступними сервісами та послугами з експорту на порталі Дія.Бізнес та зверніться до бізнес-консультанта за консультацією з напряму Масштабування та експорт.Ніщо так не надихає розвиватися та масштабуватися як історії успіху підприємців. У розділі «Кейси та новини» ви може отримати ціні поради, рекомендації або ж просто прочитати про шлях розвитку того чи іншого бізнесу, його невдачі та перемоги. А також дізнатися актуальні новини про можливості для розвитку власної справи — грантові та навчальні програми, корисні вебінари та законодавчі та податкові нововведення.Використовуйте всі доступні можливості на кожному етапі розвитку бізнесу, вчіться на досвіді інших та удосконалюйте власні навички та компетенції.Слідкуйте за нашими новинами у соціальних мережах — Facebook та Instagram , а також у Telegram -каналі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію