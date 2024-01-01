Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями

У Луцькій громаді сьогодні, 27 лютого, попрощалися із захисниками УкраїнитаПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовців Юрія Оверчука та Олександра Пашківського. Сьогодні, 27 лютого, захисників відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.Оверчук Юрій Петрович (03.05.1978 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.Пашківський Олександр Іванович (29.12.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.в КП “Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади” після тривалого лікування від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із родинами, духовенством, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.Юрія Оверчука поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Олександра Пашківського – на кладовищі села Баківці.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи муніципалітету.