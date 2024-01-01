Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями

Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
У Луцькій громаді сьогодні, 27 лютого, попрощалися із захисниками України Юрієм Оверчуком та Олександром Пашківським.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовців Юрія Оверчука та Олександра Пашківського. Сьогодні, 27 лютого, захисників відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями

Оверчук Юрій Петрович (03.05.1978 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями

Пашківський Олександр Іванович (29.12.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Помер 25 лютого в КП “Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади” після тривалого лікування від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями

До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із родинами, духовенством, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями

Юрія Оверчука поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Олександра Пашківського – на кладовищі села Баківці.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи муніципалітету.
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями
Скорбота в Луцьку: громада прощалася з двома Героями

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Теги: загиблі, війна
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