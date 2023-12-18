ДБР арештувало офіс «Сінево Україна»
Сьогодні, 14:49
Бюро арештувало приміщення у Києві у рамках розслідування незаконного відчуження комплексу держпідприємства.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Мережа медлабораторій «Сінево Україна» заявила, що ДБР арештувало її головний офіс у Києві — це призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій та звільнення співробітників.
У компанії кажуть, що ДБР розслідує незаконне виведення з держвласності нерухомості в період з 2016 до 2021 року. Проте компанія стверджує, що купила будівлю у 2010 році, коли вона була у приватній власності. Про арешт там дізналися із записів у державному реєстрі та вважають його безпідставним.
У ДБР відреагували на заяву «Сінево» про арешт головного офісу. Бюро підтверджує арешт приміщень у рамках розслідування незаконного відчуження комплексу держпідприємства. Проте в ДБР кажуть, що не проводили жодних слідчих дій щодо «Сінево», які б могли зупинити роботу компанії. Сам арешт слідчий суддя наклав ще у 2022 році, але «жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає і сьогодні».
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Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Мережа медлабораторій «Сінево Україна» заявила, що ДБР арештувало її головний офіс у Києві — це призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій та звільнення співробітників.
У компанії кажуть, що ДБР розслідує незаконне виведення з держвласності нерухомості в період з 2016 до 2021 року. Проте компанія стверджує, що купила будівлю у 2010 році, коли вона була у приватній власності. Про арешт там дізналися із записів у державному реєстрі та вважають його безпідставним.
У ДБР відреагували на заяву «Сінево» про арешт головного офісу. Бюро підтверджує арешт приміщень у рамках розслідування незаконного відчуження комплексу держпідприємства. Проте в ДБР кажуть, що не проводили жодних слідчих дій щодо «Сінево», які б могли зупинити роботу компанії. Сам арешт слідчий суддя наклав ще у 2022 році, але «жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає і сьогодні».
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