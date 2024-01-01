Військовослужбовці НАТО вже є на території України, – El Pais

Військовослужбовці НАТО вже є на території України, – El Pais
Військовослужбовці деяких країн-членів НАТО вже перебувають на території України. Вони контролюють озброєння, яке видає країні Альянс, проводять підготовку солдат ЗСУ, а також займаються розвідкою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на газету El Pais.

Видання стверджує, що війська НАТО вже давно на території України, вони контролюють озброєння, яке надходить від інших країн, проводять розвідувальні рейди, а в основному навчають військових ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти та їх командири давно стверджували, що в Україні вони воюють із військами НАТО, проте, ніяких доказів того, що саме військо Альянсу бере безпосередню участь у війні із росіянами немає. Також інші представники НАТО неодноразово зауважували, що введення військ на територію України - це ризик Третьої світової.


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Теги: Росія, Україна, війна, НАТО
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