Спецпризначенцям батальйону «Любарт» із Луцька передали авто
Сьогодні, 15:45
П’ятому батальйону спеціального призначення 12 бригади НГУ «Азов», утвореному на основі підрозділу «Любарт», передали сьогодні, 6 березня, вантажний бус.
Про це в телеграмі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
«Зі збільшенням кількості особового складу – росте і потреба батальйону у забезпеченні», - зазначив він.
Доправили авто з Фінляндії представники Християнської медичної асоціації/ Christian Medical Association of Ukraine. Сьогодні транспортну одиницю передали військовим.
«Вдячний кожному, хто допоміг реалізувати цю ініціативу», - додав очільник ОВА.
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Про це в телеграмі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
«Зі збільшенням кількості особового складу – росте і потреба батальйону у забезпеченні», - зазначив він.
Доправили авто з Фінляндії представники Християнської медичної асоціації/ Christian Medical Association of Ukraine. Сьогодні транспортну одиницю передали військовим.
«Вдячний кожному, хто допоміг реалізувати цю ініціативу», - додав очільник ОВА.
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