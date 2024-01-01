Спецпризначенцям батальйону «Любарт» із Луцька передали авто

утвореному на основі підрозділу «Любарт», передали сьогодні, 6 березня, вантажний бус.



Про це в телеграмі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



«Зі збільшенням кількості особового складу – росте і потреба батальйону у забезпеченні», - зазначив він.



Доправили авто з Фінляндії представники Християнської медичної асоціації/ Christian Medical Association of Ukraine. Сьогодні транспортну одиницю передали військовим.



«Вдячний кожному, хто допоміг реалізувати цю ініціативу», - додав очільник ОВА.



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