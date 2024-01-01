Спецпризначенцям батальйону «Любарт» із Луцька передали авто

Спецпризначенцям батальйону «Любарт» із Луцька передали авто
П’ятому батальйону спеціального призначення 12 бригади НГУ «Азов», утвореному на основі підрозділу «Любарт», передали сьогодні, 6 березня, вантажний бус.

Про це в телеграмі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

«Зі збільшенням кількості особового складу – росте і потреба батальйону у забезпеченні», - зазначив він.
Спецпризначенцям батальйону «Любарт» із Луцька передали авто

Доправили авто з Фінляндії представники Християнської медичної асоціації/ Christian Medical Association of Ukraine. Сьогодні транспортну одиницю передали військовим.
Спецпризначенцям батальйону «Любарт» із Луцька передали авто

«Вдячний кожному, хто допоміг реалізувати цю ініціативу», - додав очільник ОВА.
Спецпризначенцям батальйону «Любарт» із Луцька передали авто

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Теги: допомога, НГУ, наближають перемогу
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